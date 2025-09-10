Fran Reus, presidente de los galeristas de Palma: "Hay talento local en Baleares y tiene presencia en las galerías"

La Nit de l'Art 2025 se celebrará el sábado 20 de septiembre, entre las 18.00 y 23.00 horas, y contará con un amplio programa de propuestas en 14 galerías y otros espacios. La APC recuperará la fotografía para futuras ediciones