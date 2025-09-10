COPE
Podcasts
Mallorca - Palma - Manacor - Inca - Alcudia
Mallorca - Palma - Manacor - Inca - Alcudia

Fran Reus, presidente de los galeristas de Palma: "Hay talento local en Baleares y tiene presencia en las galerías"

La Nit de l'Art 2025 se celebrará el sábado 20 de septiembre, entre las 18.00 y 23.00 horas, y contará con un amplio programa de propuestas en 14 galerías y otros espacios. La APC recuperará la fotografía para futuras ediciones

Nit de l'Art
00:00
Descargar

Fran Reus presidente de APC en COPE

Cristina Requena

Mallorca - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MALLORCA

COPE MALLORCA

En Directo COPE MÁS MALLORCA

COPE MÁS MALLORCA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

12:00 H | 10 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking