Juan Carlos : "Llegar a un centro de protección fue mi salvación"

Los jóvenes que viven en centros de protección se enfrentan a muchos prejuicios y estigmas diariamente por parte de la sociedad. Así nos lo ha explicado hoy uno de ellos, Juan Carlos. Él tiene ahora 24 años y ha vivido en un hogar de protección en Palma desde los 11 años hasta los 18. Destaca la gran función que llevaron a cabo los educadores con él y sus compañeros. “Pocos padres están tan preparados como nuestros educadores a la hora de tratar con nosotros: nos entienden, nos ayudan y nos enseñan cada día”, dice Juan Carlos. Desde muy pequeño su madre le pegaba. "Llegar a un centro fue mi salvación", asegura.

Dice este joven que los chicos como él, que tienen que verse obligados a residir en estos centros, pasan por momentos muy difíciles, aunque asegura que las instituciones que les protegen y los educadores no son los responsables. Son menores especialmente vulnerables e incluso muchos de ellos, asegura, "pasan por tramas de drogas y prostitución antes de entrar en los centros, por su entorno familiar". Él admite que esto existe, pero destaca su agradecimiento hacia aquellos profesionales que intentan ayudar en todo momento: "siempre estuvieron a mi lado y me comprendieron en todo momento", explica el joven.

Y no hay que olvidar que los adolescentes que viven en estos centros son, efectivamente, adolescentes, por lo que pasan por etapas de rebeldía y no quieren acatar órdenes. "No les mola", dice Juan Carlos, "¿por qué tengo que hacer caso a alguien que no es ni de mi familia?, piensan. Pero en cualquier caso, privarles de su libertad "no es una opción", dice Juan Carlos, ya que ellos "no son delincuentes y tienen derecho a tener cierta autonomía a medida que pasan los años".

Y sobre todo, no se les puede privar de su libertad porque cuando cumplen 18 años "todo cambia de repente", asegura. Este es el momento en el que realmente están desprotegidos y se enfrentan a los problemas que tienen. “Aquí es cuando somos más vulnerables”.

ASSOCIACIÓ PRO-EMANCIPATS DE LES ILLES BALEARS

Por este motivo existe la Associació Pro-Emancipats de les Illes Balears, una organización que pretende defender y asesorar a los jóvenes extutelados y sensibilizar a la sociedad sobre las dificultades de este colectivo. Día 23 de enero celebran la 'I Jornada APEIB: Superación' en la que, mediante debates, proyecciones y conferencias, concienciarán y explicarán los problemas a los que se enfrentan habitualmente.

Juan Carlos denuncia que es en esta etapa de su vida en la que se encuentran con más problemas los jóvenes extutelados, ya que deben emanciparse económicamente y emocionalmente sin ayuda de nadie.

LOS EDUCADORES PIDEN QUE SE REVISEN LOS PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN

Los educadores son el día a día de los menores que viven en los centros de protección. Educarles, acompañarles al colegio y muchas más funciones diarias recaen sobre ellos. Se llegan a establecer vínculos estrechos y en muchas ocasiones son conscientes de los problemas que pueden estar pasando. El presidente del Colegio de Educadores de Baleares, Jordi Fuster, asegura que ellos notan cuando los niños están sufriendo explotación y no dicen nada. Indicios como llegar a casa con regalos y dinero que no dicen de dónde ha salido o fugas nocturnas.

Además, denuncian que los protocolos no funcionan del todo si se siguen produciendo estos casos. Ellos sí avisan en muchas ocasiones de las sospechas que tienen, asegura Fuster. Apunta a que se deberían revisar los protocolos de coordinación ya que no ha sido la adecuada en ocasiones.