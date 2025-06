Temor en Mallorca por nuevas criaturas avistadas en zonas turísticas: "No es normal..."

Fenómeno inusual en las playas de Mallorca. Han aparecido una decena de mantas cerca de la orilla. Estos animales, que suelen habitar en mar abierto, han sido avistados en varias playas de la isla, generando inquietud entre bañistas.

El pasado 7 de junio, una manta fue encontrada varada en la playa de Illetes, en Calvià. A pesar de los esfuerzos por devolverla al mar, el animal murió debido a su debilitamiento. La Fundación Palma Aquarium ha señalado que este es séptimo caso de varamiento de manta en las últimas semanas en Baleares.

Es muy raro que las mantas se acerquen tanto a la costa, lo que sugiere que podrían estar enfermas o desorientadas, pero no es así... Una de las hipótesis es que una enfermedad bacteriana que esté afectando su orientación, pero aún se está investigando.

Diferencias entre mantas y rayas

Las mantas suelen ser mucho más grandes que las rayas. Algunas especies de mantas pueden alcanzar hasta 7 metros de envergadura, mientras que las rayas suelen medir entre medio metro y dos metros como máximo. Las mantas impresionan por su tamaño y elegancia, mientras que las rayas son expertas en pasar desapercibidas en el fondo del mar.

Otra diferencia importante está en su comportamiento y hábitat. Las mantas viven en aguas abiertas, nadando libremente a gran profundidad o cerca de la superficie, pero rara vez se posan en el fondo marino. En cambio, las rayas son animales de fondo.

En cuanto a la alimentación, las mantas se alimentan filtrando plancton y pequeños peces. No cazan como lo haría un depredador típico, sino que nadan con la boca abierta recogiendo comida del agua. Las rayas, por el contrario, tienen una dieta más carnívora: comen crustáceos, moluscos y peces pequeños que encuentran en el fondo del mar.

También hay diferencias físicas notables. Las mantas tienen unas aletas cefálicas a los lados de la boca que parecen cuernos, algo que las rayas no tienen. Además, las mantas no tienen aguijón venenoso, por lo que son completamente inofensivas para los humanos. Algunas especies de rayas, en cambio, sí tienen un aguijón en la cola con veneno que utilizan solo para defenderse si se sienten amenazadas.

Si te encUENTRAS con una manta en la playa, ¿Qué debes hacer?

Según Xisca Pujol, responsable de la red de varamientos de fauna marina en Baleares, asegura en declaraciones a Cope Mallorca que lo más importante es llamar al 112: "Lo mejor en ese momento es no intentar tocarlas ni bloquearles el paso. Aunque no sean peligrosas, hay que respetar su espacio y no interferir con su comportamiento natural. Si estás en el agua, basta con quedarte quieto o alejarte lentamente", ha afirmado.

En el caso poco común de que una manta haya quedado varada en la arena, no debes intentar moverla por tu cuenta, ya que podrías hacerle daño sin querer. Lo más adecuado es avisar a emergencias o a los servicios de medio ambiente, para que acudan profesionales. También es importante evitar que se acumule gente a su alrededor o que haya mucho ruido, ya que esto puede estresarla. Las mantas tienen una piel muy sensible y una tolerancia limitada al estrés.