¿Te ha picado una medusa? Esto es lo que debes hacer para aliviar el dolor

Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, las playas de Mallorca se llenan de bañistas… y también de medusas. Estos organismos marinos pueden arruinar un día de playa si nos sorprenden con una picadura. Saber cómo actuar de inmediato es clave para minimizar el dolor y prevenir complicaciones.

¿Cómo saber si te ha picado una medusa?

Las medusas liberan una sustancia urticante al entrar en contacto con la piel a través de unos tentáculos llenos de células llamadas cnidocitos. El resultado es inmediato: sensación de quemazón, dolor punzante, enrojecimiento y, en ocasiones, la aparición de líneas o marcas en la piel. En los casos más graves, pueden producirse mareos, vómitos o incluso dificultad para respirar, lo que requiere atención médica urgente. También deben consultar al médico personas con antecedentes alérgicos, niños pequeños y personas mayores.

Síntomas comunes de una picadura de medusa

La picadura suele provocar un dolor intenso e inmediato, enrojecimiento, inflamación e incluso la aparición de marcas lineales en la piel. Algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas más severas, como dificultad para respirar o mareos.

EFE Imagen de una medusa en una playa del Mediterráneo

¿Qué hacer si te pica una medusa?

Sal del agua de inmediato. Evita que la picadura empeore o que sufras otra. No frotes la zona. Ni con arena ni con toallas. Esto puede activar más células urticantes.

Lava la herida con agua salada. Nunca uses agua dulce, ya que puede aumentar el efecto del veneno. Retira restos de tentáculos con pinzas o una tarjeta. Usa guantes si es posible para evitar nuevas picaduras.

Aplica frío local, utiliza una bolsa de hielo envuelta en un paño durante unos 15 minutos para aliviar el dolor. No pongas hielo directamente sobre la piel, no uses amoniaco, vinagre ni orina. Aunque son remedios populares, pueden empeorar la situación dependiendo de la especie de medusa.

Cuándo acudir al médico

Si la persona afectada muestra signos de reacción alérgica grave, si el dolor es muy intenso o si la zona afectada se inflama en exceso, es fundamental acudir a un centro sanitario. No toques las medusas muertas o fragmentos de ellas ya que su poder urticante persiste hasta 24 horas en condiciones de sequedad. En el supuesto caso en el que no haya servicio de salvamento, al ser una playa aislada, lo primero es comprobar si quedan restos de tentáculos adheridos a la piel y eliminarlos en caso afirmativo

La voz de los expertos

Desde el servicio de socorrismo de playas de Palma recuerdan que “la mayoría de picaduras se pueden tratar en la misma playa con medidas básicas, pero es esencial actuar con rapidez y no confiar en mitos”. También recomiendan llevar siempre en la bolsa de playa una solución de agua salina y un sobre de antihistamínico oral en caso de antecedentes de alergia.

Prevención ante todo

Para evitar encuentros con medusas, es recomendable informarse sobre el estado del mar antes de ir a la playa, además, consulta el estado del mar antes de bañarte. En muchas playas de Mallorca, las banderas y paneles informativos avisan de la presencia de medusas. Además, existen apps como Infomedusa o MedusApp, que permiten conocer en tiempo real dónde se han detectado enjambres.

COPE Picadura de una medusa a un turista

Disfrutar del mar sin sorpresas es posible si tomamos las precauciones adecuadas. Y si, aun así, una medusa te arruina el baño, recuerda: actuar con calma y seguir estos pasos marcará la diferencia.