El alergólogo Jaime García aclara si hay que aplicar orina o no tras la picadura de una medusa

Como cada verano, las medusas vuelven a hacer acto de presencia en muchas playas españolas. El aumento de estas especies se debe, sobre todo, a la temperatura cada vez más caliente del agua durante los meses de verano. Estos seres vivios llaman bastante la atención por su apariencia tan vistosa, pero susmolestas picaduras pueden estropearnos el día de playa.

Las medusas Huevo Frito y la Carabela Portuguesa son las que aparecen con más frecuencia en las costas españolas. La primera no es demasiado peligrosa, pero su presencia se ha multiplicado los últimos días por el mar Menor y algunas playas de Alicante. Si hablamos de la Carabela, este verano ya se ha visto por el País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia... y esta especie ya puede producir consecuencias más serias.





¿Qué hacer si nos pica una medusa?

Hoy en La Linterna, Rubén Corral ha hablado con Jaime García Campos, jefe del servicio de alergología de HM Hospitales en Málaga, sobre la presencia de estos seres en nuestras playas y sus posibles consecuencias. Como explica Jaime: "La medusa como tal no pica, sino que las picaduras viene por tener contacto con sus tentáculos". Siempre solemos entrar en pánico cuando sentimos que una de ellas nos picado, pero como nos explica nuestro invitado: "No hay que alarmarse. Hay que salir del agua y limpiarlo con agua de mar y nunca con agua dulce".

Hay una leyenda urbana como dice Rubén, que es la de aplicar orina sobre la picadura de la medusa, pero ¿qué hay de real en esto? Como nos ha contado Jaime: "No es adecuado", además, Jaime añade que: "El amoniaco puede servir para contrarrestar el veneno de estas picaduras". Pero la orina, cmo dice el mismo, no es un remedio que sirva para poder aliviar o curar la picadura de una medusa. "Salvo que sea una lesión muy extensa o en niños pequeños o personas mayores o en personas con algún problema mayor, si se debería consultar a urgencias", explica Jaime ante el desconocimiento que hay con este tipo de problemas, si acudir al médico de urgencias o no. También añade que: "Si no, hay que ir al puesto de socorro, aplicar agua salada, aplicar frio, una crema de corticoides y un antiestamínico oral"





¿Qué hacer si no hay puestos de socorro?

En el supuesto caso en el que no haya servicio de salvamento, al ser una playa aislada, lo primero es comprobar si quedan restos de tentáculos adheridos a la piel y eliminarlos en caso afirmativo. Lavar la zona con agua del mar, nunca con agua dulce, como nos ha dicho Jaime. Hay que saber que nunca, bajo ningún concepto, se debe rascar nunca la herida. Se recomienda aplicar hielo para calmar la picazón y para evitar que el veneno se expanda. Además, nunca se debe poner en contacto directo con la piel, ya que podría producir quemaduras.

Es importante destacar, que durante los meses de verano, especialmente hacia el final de la temporada, es común encontrar este tipo de medusas por las costas del Mediterráneo. Pero cuando llega el invierno y las temperaturas bajan, estos seres vivos suelen moverse hacia mar abierto.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado