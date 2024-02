El problema de la movilidad ha sido un gran dolor de cabeza durante estos últimos dos años para el sector del taxi. Por este motivo se está planteando la posibilidad de que los taxis de Palma y Calvià puedan cargar en los dos municipios a partir de este verano. Por ejemplo, si un taxi va de Palma a Calvià, que luego la carrera de vuelta no la realice vacía, sino con usuarios. La iniciativa podría contar también con la participación de Llucmajor y afectaría a Marratxí, ya que dependen de los vehículos de Palma.

Es una posibilidad que se está valorando, pero ni mucho menos acordada, tal y como explica en Cope Mallorca, Mari Carmen Navarro, presidenta de la Agrupación de Taxis de Calvià: "Ni siquiera hemos tenido la primera toma de contacto con los alcaldes. Ni mucho menos se ha llegado a un acuerdo. Sí que es cierto que estamos pendientes de una reunión con ambos alcaldes", ha admitido.

Esta unificación Palma-Calvià, no sería algo novedoso

El pasado verano, los municipios de Calvià y Andratx, ya iniciarion esta medida: "Fue todo un éxito. Sirvió para agilizar el tráfico, dar un mejor servicio al ciudadano y hacerlo más sostenible. Este verano no descartamos que se vuelva a repetir", ha explicado.

Dudas en los taxistas de Andratx

Los taxistas de Andratx también coinciden en que el sistema fue todo un éxito, pero este último movimiento de Calvià con Palma les hace presagiar que no hay demasiado interés por parte de Calvià en repetir un futuro pacto con Andratx, tal y como explica en los micrófonos de Cope Mallorca, Miguel Ángel López, presidente de Radio Taxi Andratx: "Si ellos toman esa decisión se supone que, con nosotros, no habría ese pacto. De todas formas, nosotros ya tenemos preparado nuestro sistema para no depender de ese acuerdo. Se pondrán licencias temporales y se suplirá la falta de ese acuerdo", ha asegurado.

¿Y qué dicen desde la patronal de taxis PIMEM?

Su presidente, Biel Moragues, asegura en Cope Mallorca que la idea de la ley del taxi que se publica este jueves, es que haya una aplicación móvil única: "Esta aplicación ya está en concurso por parte del Govern, pero tardará un año, y servirá para dar prioridad a los taxis del municipio. Eso sí, pongo un ejemplo. En el caso de que tarde dos o tres minutos sin cubrir el servicio, otro taxi de otro municipio podría realizar esa carrera. Como este verano esta aplicación móvil aún no estará disponible, la idea es hacer el plan piloto entre Palma-Calvià para ver como funciona. Próximamente nos reuniremos con ambos ayuntamientos para intentar poner en marcha este nuevo sistema", ha declarado.

No se ha informado a la otra patronal

Toni Bauzà, presidente de la agrupación empresarial de taxis de Baleares, asegura en los micrófonos de Cope que, desde la patronal de taxis de PIMEM, no se les ha informado de esta nueva iniciativa: "Está muy bien hablar con los alcaldes, pero el sector se tiene que haber reunido anteriormente. Hoy por hoy, estamos en total desacuerdo y no nos vamos a unir. El motivo es que el Ayuntamiento de Palma, en el próximo Decreto, va a prever que haya una semana de prohibición para los taxis de Palma de no poder ir a cargar ni al puerto, aeropuerto o Playa de Palma. Mientras existan estas prohibiciones es muy difícil dar el visto bueno para que un taxista de otro municipio pueda ir a cargar a la ciudad", ha concluido.