Sor Carmen, alumna del Papa León XIV: "Al haberlo conocido, le siento igualado entre todos"

Mallorca - Publicado el 09 may 2025, 14:26

El estadounidense Robert Francis Prevost, también con nacionalidad peruana y ascendencia española, se ha convertido en el pontífice 267 de la historia, tras ser elegido por los 133 cardenales reunidos en el segundo día de cónclave, que se ha decantado por un perfil muy cercano al de su predecesor, el papa Francisco.

“Alegría profunda para peruanos y agustinianos”, así de emocionada se ha mostrado Sor Carmen, ahora vicaria general de la congregación de los Agustinos en Mallorca, quien conoció al actual papa hace varias décadas.

Le conoció exactamente hace 35 años, en Perú, donde Roberto, que era como le conocían allí, estuvo de misionero muchos años y donde además fue profesor suyo. “Fue cuando empecé en la congregación, en la etapa del noviciado y justamente a él le habían destinado como formador de los agustinos. Éramos un grupo de jóvenes de diferentes congregaciones y Roberto Prevost formaba parte del equipo de profesores".

Sor Carmen explica que, el haberle conocido, ha cambiado su visión de cómo ella ve ahora la figura del Papa. “Cuando no conoces al Papa personalmente, siempre lo miras un poco elevado, por el mismo hecho de querer alcanzarle y llegar hasta él. Pero desde ayer me viene resonando el haberle conocido, porque ya no es ese que está hacia arriba, sino que está igualado entre todos, con una misión concreta, que es lo que le diferencia, ser el vicario de cristo. Para mí esta siendo una experiencia muy fuerte".

Sor Carmen confiesa que conocerle le marcó mucho y nos cuenta cómo era con ellos en el día a día. “Me marcó muchísimo este hombre de mirada profunda, con una mirada que no te quitaba el habla, sino que te escuchaba y te sonreía y lleno de gestos, las veces que fuimos a su casa con los novicios era el primero que nos atendía en la comida, cercano, se quedó en nuestro corazón".