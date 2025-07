Estas son las consecuencias de la huelga contra la Ley Bolaños: "Hasta 2027"

Segundo día de huelga de los tres convocados por las asociaciones de jueces y fiscales. Ayer durante el primer día hubo más del 75% y hoy se espera que el seguimiento sea similar.

Una huelga que afecta y mucho a los que durante estos días tenían algún juicio pendiente. El Juez Jorge Pastor, nos cuenta las consecuencias de esta huelga en un sistema tan colapsado como el judicial:

"Es un sistema colapsado completamente los paraliza y todos los que no se celebren se vuelven a ir a la lista, al final de la cola, porque las agendas en muchos juzgados están completas, por lo que a no ser que haya una razón de urgencia no se hacen hasta 2026 0 2027".

Te recuerdo que esta huelga es contra la reforma que pretende hacer el gobierno y que como explica Pastor, los jueces rechazan frontalmente:

"Ni tan siquiera es un proyecto de ley salvable a base de enmiendas porque no responde a ninguna necesidad. El grueso del proyecto implica el acceso a la carrera judicial por una vía extraordinaria del ejecutivo, el control del ejecutivo y mayores competencias de control para el fiscal general".

En peligro está la separación de poderes, la democracia tal y como la conocemos. Para que entiendas la magnitud y la importancia de esta huelga. Pastor te detalla lo que pasaría si finalmente sale adelante la ya famosa Ley Bolaños:

"Supone el control por parte del ejecutivo a través de la Fiscalía de la primera fase de toda investigación, antes de que la gente se siente en el juzgado. Va a pasar de un juez independiente a la Fiscalía, que depende del Gobierno como dijo en su día Pedro Sánchez, y a partir de ahora será el ejecutivo quién diga que se investiga y quién no. Los asuntos de corrupción que puedan afectar al que gobierne, ahora el PSOE, quedarán en manos de la Fiscalía y por tanto por los implicados en estos delitos".

JUICIO DEL MEDUSA BEACH

Un ejemplo de estos aplazamientos por culpa de la huelga es la declaración de Christian Arnsteiner, dueño del bar Medusa Beach Club de la Playa de Palma, cuya terraza ilegal se hundió en mayo de 2024 y causó la muerte de cuatro personas e hirió gravemente a otras seis, ha quedado suspendida por la huelga de jueces y fiscales. Arnsteiner, que permanece en libertad con medidas cautelares y tiene el pasaporte retirado, estaba citado a declarar en los juzgados de Vía Alemania, acusado de cuatro delitos de homicidio y seis de lesiones, todos por imprudencia grave.

Medusa Beach de Palma

Los hechos ocurrieron el 23 de mayo de 2024 sobre las 20:20 horas en el Medusa Beach Club, un local de ocio en primera línea de la Playa de Palma, donde una parte de la terraza en la que se encontraban clientes y trabajadores se desplomó. De acuerdo con los investigadores, la terraza superior del establecimiento había sido reformada para explotar como negocio sin disponer de permiso para ello.

Además, no fue reforzada y recibió una sobrecarga de peso que provocó su hundimiento. Como consecuencia del derrumbe, además de los heridos, fallecieron cuatro personas: una trabajadora del establecimiento de 23 años natural de Navarra, dos turistas alemanas de 20 y 30 años y otro cliente de 44 años, un senegalés residente en Palma.