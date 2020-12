Solo 4 residentes dan positivo a su regreso a Baleares en la primera jornada de control de entrada a las Islas

El control de PCR negativa en aeropuertos y puertos de Baleares a viajeros procedentes de la Península ha comenzado este domingo con un dispositivo de 215 personas contratadas por el Govern balear y en colaboración con Cruz Roja. El control se ha realizado sin incidencias y con algunas colas.

Según datos de la Conselleria de Salud, en la primera jornada se detectaban a 4 pasajeros procedentes de la península que dieron positivo en tests de antígenos después de realizarse 756 pruebas.

En Mallorca se han realizado 400 pruebas y han resultado positivas cuatro personas. En Ibiza se han hecho 221 pruebas y una persona ha dado positivo y en Menorca, se han realizado 135 pruebas y ninguna ha resultado positiva.

La mayoría de residentes optan por test de antígenos a su llegada

La gran mayoría de los residentes que llegan a las islas prefieren hacerse las pruebas alternativas una vez que aterrizan. Pueden optar a realizarse una PCR en origen en uno de los mas de 250 labortarios con los que el Govern Balear ha firmado un convenio, pero los problemas cpara conseguir cota a tiempo hace que los baleares que regresan a casa por Navidad opten por las otras opciones ofrecidas.

Una de las pasajeras procedentes de un vuelo de Madrid explicaba que a su llegada "me han hecho el cuestionario y me han informado de las 3 opciones que tengo ir al Covid Express, cuarentena de 10 días o test de antígenos y como mi marido tiene que ir a trabajar hemos cogido el test y en 10 minutos nos han dado el resultado".

Quejas por la lentitud para conseguir el código QR

No hubo incidentes per sí algunas colas y lo que más molestó fue la espera a la hora de rellenar el formulario on line la metodología debería ser más eficiente he tardado bastante en conseguir el código QR" se lamentaba una pasajera a su llegada a Palma " he bajado del avión a las 21:10 y hasta 45 minutos después no he podido coger mi maleta y salir del aeropuerto".

Vídeo





LA TERCERA OLA HA LLEGADO A BALEARES

Según ha informado Conselleria de Salud, en las últimas 24 horas han resultado positivas 407 pruebas para detectar el coronavirus (128 menos que este sábado) y la tasa de positividad ha descendido hasta situarse en el 6,49%. En el último día se han realizado 6.271 pruebas en la comunidad, 724.201 desde el inicio de la pandemia.

En estos momentos, el Servicio de Salud atiende a 5.837 personas a causa de la COVID-19. En los hospitales de las Islas hay 278 personas ingresadas en planta (11 más que ayer) y 52 en UCI (misma cifra que este sábado). Además, en las últimas 24 horas se han registrado nueve altas hospitalarias y 192 curados en Atención Primaria.

Por islas, en Mallorca hay 255 personas ingresadas en planta (47 en UCI), en Ibiza hay 17 ingresados en planta (tres en UCI), y en Menorca seis en planta (dos en UCI).

Respecto a los casos en residencias de mayores, hay 135 usuarios con contagio activo, de los que 106 están hospitalizados. Además, 84 profesionales son positivos. En las últimas 24 horas, la cifra de fallecidos en residencias ha ascendido a 209 muertes desde el inicio de la pandemia.

En cuanto a los profesionales sanitarios, hay 163 con contagio activo y 405 están en vigilancia.