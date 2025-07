Simuladores 3D que sienten: Así se entrenan los cirujanos del futuro para salvar vidas

🧠🤝 Son Espases i ADEMA desenvolupen un simulador 3D tàctil pioner en l'àmbit internacional per entrenar professionals en el tractament del càncer colorectal. 👨‍⚕️Simulació hàptica per sentir textures i resistències com en una cirurgia real. Una aposta per la innovació. @ibsalut pic.twitter.com/bFhaFV6S0v