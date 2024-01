A pesar de las fuertes lluvias de este viernes, no serán suficientes para paliar el problema de la sequía. Las islas llevan semanas sin precipitaciones abundantes y la situación de agostamiento es muy peocupante, no solamente a nivel regional, también a nivel nacional.

De hecho, en Andalucía y Cataluña, a partir del uno de febrero se pondrán en marcha varias restricciones como; el cierre de las duchas de piscinas y centros deportivos. Tampoco hoteles y campings podrán rellenar sus piscinas. En Baleares, el presidente de la FELIB, Jaume Ferriol, asegura en los micrófonos de Cope Mallorca que, en las islas, no estamos todavía en alerta en ninguna zona, pero estamos a un paso: "Tuvimos el jueves un Comité de Sequía en Baleares para tratar este asunto que nos tiene muy preocupados y alarmados. Vamos a poner en marcha una campaña de concienciación ciudadana durante las próximas fechas", ha explicado.

RESTRICCIONES

Hay pueblos de las islas que ya han tomado cartas en el asunto: "Varios ya han puesto en marcha, de cara al verano, varias restricciones. Ya hace meses que están tomando esta decisión. Por la noche se bajará la presión del agua con el objetivo de reducir su gasto. Además, se están buscando nuevos pozos para intentar paliar esta problemática", ha admitido.

DESALADORAS

Durante el año no se han parado las desaladoras con motivo de la sequía que azota a las islas. Ferriol asegura que el problema de las desaladoras es que solamente están conectadas en determinadas zonas de cada isla, excepto en Formentera, que está conectada en su totalidad: "No pueden dar servicio a todos los municipios, si no a algunos en concreto porque no llega a todos los municipios. La desaladora solo sirve para los ayuntamientos que puedan acceder. Por poner un ejemplo, Manacor no tiene esa posibilidad", ha concluído,