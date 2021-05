Restauradores de Mallorca: ''Con el cuento de que nos podemos adaptar ya el abuso es máximo''

Incertidumbre en el sector de la restauración en Mallorca. El no conocer qué ocurrirá a partir del 10 de mayo se suma a otras problemáticas. Lo único que saben es que las ayudas no llegan y la crítica situación del sector se está alargando de manera irreversible para muchos negocios.

Muchos restauradores no abrirán esta semana por la tarde

En esta segunda semana de terrazas abiertas en el turno de tarde, muchos restauradores han decidido que no abrirán después de una semana catastrófica.

A los locales que tienen terraza, que son un máximo del 15% del sector en la isla, se les ha permitido ampliar 2 horas su servicio durante 4 días a la semana. El balance de esta primera semana no es nada positivo. La presidenta de PIMEM Restauración, Eugenia Cusí, ha explicado que ha acudido muy poca gente a los establecimientos, han hecho muy poca caja y lamenta que solo han podido hacer un turno de cena. ''Es imposible ser rentable y siguen perdiendo dinero'', lamenta. Además, se han visto obligados a priorizar a los clientes que acuden a cenar y dada la situación, muchos restauradores que probaron abrir la semana pasada, ya no lo harán.

''Nos está pasando algo que no nos gusta nada hacer: tener que priorizar el servicio de cenas frente a una mesa que puede venir a tomar algo. Es verdad que el cliente lo entiende y están siendo muy comprensivos, pero a ningúnn restaurador le gusta coartar la estancia del cliente en su negocio'', explica. Después, añade, ''la mala noticia es que algunos restauradores que probaron abrir la semana pasada en estas horas ampliadas de lunes a jueves ya han visto que no les compensa y esta misma semana han decidido no abrir. La experiencia no está siendo buena''.

La Consellería no sabe qué ocurrirá a partir del 10 de mayo

El sector de la Restauración sigue en contacto con la Consellería de Turismo y Trabajo para acordar el plan de apertura del sector de cara al próximo 10 de mayo. Explica Cusí que el enfoque de la última reunión era conocer el marco normativo que tendrán a partir de ese día pero la Consellería, ''a día de hoy, lo desconoce''. Una incertidumbre adicional que hace a los restauradores entender que se regirá por el marco normativo ordinario. En este sentido, piden una vez a la adminitración más claridad y anticipación.

''Creo que un gran valor de este sector es la adptación y se nos ha puesto en contra. Con el cuento de que nos podemos adaptar ya el abuso es máximo'', lamenta la presidenta de PIMEM Resturación. ''No puede ser. Necesitamos regularidad, claridad, anticipación y, o funcionamos con el marco normativo, o nos dicen ya que es lo que va a regir la próxima semana'', advierte. Además, Cursí ha querido recordad que cada vez hay más letreros nuevos en la calle con ''se traspasa'', ''se cierra'', o ''se alquila''.