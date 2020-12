Restauradores desesperados: "La orgía de gasto público continúa mientras nosotros estamos abandonados"

“Nos encontramos en una situación de desesperación total mientras la orgía del gasto público continúa” afirman, tajantemente, desde Restauración CAEB. Una sensación que ha ido in crescendo desde que se inició la situación de crisis sanitaria y económica generada por la Covid 19, hace ya 10 meses.

Restauradores y hosteleros de Baleares afirman sentirse “completamente abandonados por la administración” ya que, explican, no sólo “lo tenemos todo en contra sino que el sector no tiene ninguna ayuda real y sí muchas trabas”.

Al momento “complicadísimo” que vive el sector, con una bajada y pérdida “grave” de ingresos, hay que sumarle, explican los restauradores que forman parte de Restauración CAEB, “todos los impuestos que seguimos pagando y que prometieron que nos eliminarían mientras durara esta situación”.

Nos acribillan a restricciones y sin ayudas

La administración no cumple, según su parecer, las promesas realizadas donde la suspensión de varios impuestos municipales y otros gastos fijos fue la más repetida. Así pues, los empresarios del sector deben pagar, a pesar de que muchos negocios han cerrado sus puertas, “anticipos del impuesto de sociedades, el 100% de la contribución empresarial” a la vez que “nos acribillan a restricciones que provocan mayor bajada de ingresos como límite en el aforo, número de comensales por mesa, prohibición de fumar en las terrazas”.

En este sentido, desde Restauración CAEB afirman tajantemente que “aunque la seguridad de trabajadores y clientes es nuestra principal prioridad, no vamos a ceder ante la prohibición de fumar en las terrazas ya que no hay ninguna evidencia científica que avale dicha normativa”. Se trata, consideran, de una ley que “ha venido para quedarse propiciada por el lobby antitabaco”. “Decisiones tan importantes, que pueden suponer pérdidas millonarias para el sector, explican, “deben estar sustentadas en estudios concluyentes que, a día de hoy, no existen”.

Restauración CAEB recuerda que el sector ha invertido mucho para poder cumplir con toda la normativa higiénico-sanitaria y “las normas se cumplen, sobre todo, con la distancia de seguridad y por ello no entendemos medidas como esta”. Apelamos, añaden, “a la responsabilidad de todos y pedimos más apoyo y sensibilidad por parte de la administración".

En cuanto a las promesas incumplidas por parte de la administración, Restauración CAEB reclama el cumplimiento del IVA súper reducido para incentivar el consumo “que tampoco se ha hecho realidad”. Por no hablar de unos presupuestos generales del Estado ya aprobados y que “non contemplan ninguna medida de apoyo para el sector” lo cual refleja “que todo es un cúmulo de despropósitos que acabarán con los miles de negocios del sector y millones de personas en la calle”.

Todo ello son medidas, en definitiva, que se han tomado sin que se haya demostrado que el sector de la restauración es foco de contagio. Es más, explican, “todo lo contrario” pues según los datos de varios informes de la administración nacional el índice de contagios en el sector así como de bajas laborales por coronavirus es “realmente bajo” superado, con creces, “por las reuniones familiares en hogares y a pesar de eso nos restringen a nosotros que cumplimos a rajatabla las normas de seguridad”. Tenemos, concluyen, “todo en contra”.