Redexis construirá el primer hidroducto de España en Mallorca. La compañía integral de infraestructuras energéticas avanza en el desarrollo del hidrógeno renovable, realizando de forma pionera una infraestructura necesaria que permitirá al sector residencial, terciario e industrial utilizar una energía 100% renovable, en un proyecto encaminado hacia una sociedad más eficiente y sostenible.

El hidroducto se ajusta al cumplimiento de los objetivos de consumo fijados por el proyecto europeo GREEN HYSLAND – Deployment of a H2 Ecosystem on the Island of Mallorca y se ha diseñado para que tenga capacidad para distribuir el hidrógeno renovable generado en la planta de Lloseta.

Para Fernando Bergasa, presidente de Redexis, “nuestra compañía está firmemente decidida a impulsar el hidrógeno renovable como vector energético sostenible para la transición energética. Para esto estamos llevando a cabo proyectos enfocados en esta línea siguiendo la estrategia marcada en la Hoja de Ruta del Hidrógeno por el Gobierno de España y el Pacto Verde Europeo. Las infraestructuras energéticas que permitan el transporte y la distribución del hidrógeno renovable serán esenciales para el desarrollo de una verdadera economía sostenible y eficiente.

Este proyecto reúne todos los elementos centrales de la cadena de valor del hidrógeno a través de la producción, la infraestructura de transporte y distribución y el uso final del hidrógeno renovable. El proyecto incluye al menos 300 Ton de capacidad de producción de hidrógeno por electrólisis conectada a plantas fotovoltaicas locales, el desarrollo del hidroducto, así como las diferentes aplicaciones de usuario final: autobuses y automóviles, aplicaciones de cogeneración con pila de combustible y aplicaciones térmicas en edificios.

De este modo, un consumidor como puede ser un hotel podrá adjudicarse hidrógeno verde producido en la planta de electrólisis de Lloseta comprando la garantía de origen y, a efectos de reducción de emisiones, ese hotel se habrá adjudicado toda la capacidad de reducción de emisiones del hidrógeno adquirido. Redexis llega al 85% de los hoteles de la isla y su infraestructura suministra gas a las principales zonas turísticas como la Bahía de Alcudia, Bahía de Palma o Bahía de Cala Millor, entre otras.

Este proyecto se enmarca dentro de la “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable” aprobada por el Gobierno de España en octubre y que apuesta por posicionar a España como referente y líder tecnológico en cuanto a la producción, transporte y distribución de hidrógeno renovable. Este proyecto ha recibido financiación de “Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking” bajo el acuerdo garantizado nº 101007201. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea y de las asociaciones Hydrogen Europe y Hydrogen Europe Research.

El desarrollo de este proyecto en Mallorca establecerá las bases para el primer proyecto de hidrógeno renovable a escala que se realiza en el Sur de Europa, proporcionando su viabilidad y un plan para la descarbonización de las economías insulares, siendo un ejemplo operativo de la contribución del hidrógeno a la transición energética y los objetivos cero de 2050. El proyecto ya ha sido declarado Proyecto Estratégico por el Gobierno regional balear y cuenta con el apoyo del Gobierno nacional.