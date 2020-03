¿Qué hago si me equivoco al echar gasolina en el coche?

Es muy sencillo despistarse en una acción tan cuotidiana como la de ir a la gasolinera y ponerle combustible al coche. Pero este despiste puede tener graves consecuencias, incluso implicar el fin de tu vehículo si no vas muy con cuidado. No es lo mismo echarle diésel a un vehículo que funciona con gasolina, que ponerle gasolina a un coche con motor diésel. Esto se debe a que los motores diésel trabajan por compresión y necesitan aceite, cuyos combustibles llevan. En cambio, la gasolina es un combustible seco. Por lo tanto, si le echas echas gasolina (que es seca) a un motor que es diésel y funciona, es decir, arrancas y recorres algunos metros, el motor del vehículo probablemente se rompa por completo.

¿QUÉ HAGO SI ME DOY CUENTA DE QUE ME HE EQUIVOCADO?

Si te das cuenta cuando estas en la gasolinera, estas de suerte: lo único que debes hacer es no arrancar el coche, llamar a una grúa y llevarlo al mecánico a que lo purguen. Allí sacan el combustible con una bomba y, a continuación, introducen el correcto. En caso de que el vehículo sea gasolina, puede ser que se deban cambiar las bujías, ya que el gasoil las puede haber engrasado.

Para los mecánicos es un procedimiento más o menos sencillo, que se lleva a cabo entre dos y tres horas. Para el cliente del coche el despiste puede llegar a tener un coste de entre 60 y 120 euros.

¿QUÉ HAGO SI ME DOY CUENTA CUANDO YA ESTOY EN MARCHA?

Pero el percance puede ser todavía mayor en caso de que no te des cuenta en la gasolinera y te percates cuando estes ya en marcha. El coche se va a parar, saldrán humos y pegará tirones, entre otras cosas. Si es diésel, como decimos, el coche se romperá, en cambio, si es gasolina hay solución: se cambian las bujías y se saca el gasoil y ya podrá volver a funcionar.

El mécanico Kike Ferrer, de Talleres Kike, asegura que esta equivocación ocurre muchísimo a diario, sobre todo desde que existe el autoservicio en las gasolineras. Los clientes suelen contar frecuentemente, dice Ferrer, "el motivo de la equivocación ha sido porque el coche no es suyo", porque es prestado, o simplemente por no prestar demasiada atención al acto, ya que es muy cuotidiano.