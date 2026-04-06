Propuesto para sanción por volar un dron durante la visita de la Reina Sofía a la Catedral de Mallorca

La Policía Nacional ha propuesto para sanción a un hombre por supuestamente sobrevolar un dron en Palma durante la llegada de Reina Sofía y las infantas Cristina y Elena, entre otras autoridades, a la Catedral de Mallorca, donde asistieron a un concierto de Semana Santa a beneficio de Proyecto Hombre.

Dispositivo especial de seguridad

Según ha informado la Policía Nacional, el pasado lunes se desplegó un dispositivo específico antidrón con motivo del evento. Gracias a los sistemas de control, los agentes detectaron un dron no autorizado que sobrevolaba el recorrido por el que transitaban las autoridades.

Freepick

El aparato llegó a sobrevolar a gran altura numerosas calles y edificios, tanto públicos como privados, en pleno centro de Palma. La tecnología policial permitió localizar al piloto, que se encontraba en la popa de un catamarán varado frente a la zona de la Lonja.

El piloto dejó el dron sin vigilancia

Según observaron los agentes, el hombre incluso llegó a abandonar su posición para ir a buscar un refresco, dejando el dron en el aire sin ningún tipo de control. Una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) se desplazó hasta la embarcación para identificarle.

Sin licencia ni autorizaciones

Los agentes requirieron al piloto la documentación obligatoria para el uso de drones, pero este carecía tanto de las autorizaciones necesarias como de la titulación exigida por la normativa aeronáutica. Tampoco había realizado ninguna coordinación con los gestores del espacio aéreo.

Sanciones de hasta 225.000 euros

Finalmente, el hombre fue denunciado en base a la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015 y el dron fue decomisado. La Policía recuerda que el uso indebido de estos dispositivos puede acarrear sanciones que oscilan entre los 1.000 y los 225.000 euros, debido al riesgo que suponen para aeronaves, personas y bienes.