Progreso en Verde denuncia que Cort permite circular galeras de caballos en alerta por calor

Progreso en Verde ha denunciado este viernes que el Ayuntamiento de Palma permite la circulación de las galeras de caballos por la ciudad, cuando está vigente la alerta naranja por altas temperaturas activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el sur de Mallorca.



El partido ecoanimalista califica de "explotación de los caballos de las galeras en Palma" el hecho de que el jueves, a las 17:00 horas, estuvieran circulando calesas, pese a estar en alerta naranja por altas temperaturas hasta las 19 horas.



Progreso en Verde ha lamentado que, tras más de diez meses pidiendo al Ayuntamiento de Palma un cambio en el decreto que impide circular a las calesas cuando se decreten alertas meteorológicas, este no se haya llevado a cabo.



El presidente del partido, Guillermo Amengual, ha asegurado que "ni al Ayuntamiento de Palma, ni a los propios conductores de las galeras, les importa lo más mínimo el bienestar de los caballos", como demuestra que han estado circulando en plena ola de calor, "a pesar de las recomendaciones de extremar precauciones y evitar exponerse al sol".



"Tenemos un decreto que no permite circular a las galeras de caballos entre las 12 y las 17:00 horas, pero no sirve para nada, ya que a las 11:00 o a las 17:00 tenemos las mismas temperaturas que las que impide la circulación el propio decreto", ha asegurado Amengual.



Insiste en que el jueves, con alerta por calor activa hasta las 19.00 horas, "las galeras circulaban a partir de las 17:00", con el "silencio por parte del Ayuntamiento de Palma".



Progreso en Verde ha calificado la situación de "lamentable" y ha añadido que el partido animalista esperaba más compromiso por parte de los partidos que gobiernan en Cort, PSOE, MÉS y Podem, "pero tras más de 6 años no se han llevado a cabo medidas para proteger a los caballos de las galeras".



Recalcan que los conductores de las calesas "siguen infringiendo los reglamentos y ordenanzas todos los días sin ninguna consecuencia y solo las denuncias ciudadanas y del propio partido animalista les ponen en un compromiso".