Preocupación por el futuro de las vaquerías en Mallorca: "Solo quedan 14 en toda la isla"

El campo no está para muchas fiestas. Por eso la Fira de Ses Vaques de Campos de este fin de semana se ha quedado sin su tradicional Concurso Morfológico de Vaca Frisona, aunque sí que hubo muestra.

Antaño, esta zona mallorquina, vivía del campo. A día de hoy, a duras penas sobreviven algunas vaquerías. Que, además, este año lo tienen más complicado todavía para alimentar a su ganado. Sequía, subida de costes, pero bajada del precio que se paga al pagés, unido a la pérdida de cosechas hace que las cuentas no salgan.









Se ha perdido asi toda la cosecha de forraje

Lo sembrado en otoño para alimentar al ganado no ha crecido. En esta zona de Mallorca, las pérdidas son altísimas, una caída del 90% respecto al año pasado. Todo lo invertido, perdido. Y ahora tienen que comprar en la península el forraje para alimentar a sus vacas, que siguen comiendo día a día por lo que el poco beneficio que puedan sacar, se irá para alimentar al ganado.

Miquel Vanrell, de la finca de Son Carbó en Campos, explica en COPE que de momento cuentan con forraje hasta final de mes luego tendrán que comprar comida para sus vacas de la península "todo lo que se sembró se ha perdido, no podemos recoger nada en LLucmajor, Ses Salines o Santanyí", asegura que en los 60 años que tiene no ha visto nunca un año tan malo como este "plantamos en las 190 hectáreas de secano, abonamos y gastamos gasóleo pero no recogeremos nada". Confía en que en septiembre cuando toque volver a sembrar llueva algo.





Sin relevo generacional

Cada año se reduce un 10% el ganado en las explotaciones ganaderas y según Vanrell la falta de relevo generacional y la caída de la rentabilidad es la causa de la desaparición de muchas vaquerías. "Solo quedan 4 ó 5 ganaderos de menos de 50 años".

Su hijo ha decido seguir pero reconoce " no sé si eso es bueno o malo porque vienen muchos problemas", se lamenta este ganadero que recuerda que si en 1972 había 420 vaquerías ahora solo quedan en Campos 6 ó 7 y 14 en toda Mallorca.

Las ayudas públicas están bien pero el problema, asegura Miquel Vanrell es que no se consume el producto local. "Solo el 4% de la leche que se consume en Mallorca es de aquí, la gente y la industria debe ayudar".

Con las tractorada sentimos el apoyo ciudadano pero no se traduce en compras del producto de aquí, reconoce que el precio es elevado por los costes y la insularidad "nosotros vendemos el litro de leche a 52 céntimos y después se vende por 140 céntimos".





Robos de forraje

En COPE hablamos con un joven agricultor, tiene 27 años y hace 4 decidió dedicarse al campo. No le viene de familia, pero decidió probar y le gustó.

Espera que siga siendo su trabajo durante muchos más años, aunque el viento no sopla de cara para los pageses de un tiempo a esta parte. El trabajo en el campo ahora mismo es recoger lo sembrado en otoño para alimentar a los animales, para hacer estas balas de pajas que nos dejan una imagen tan bucólica, pero la sequía de estos últimos meses ha provocado que lo sembrado no haya crecido lo suficiente. La situación más dramática se vive en la comarca de Es Migjorn, pero el Pla de Mallorca también sufre esta bajada.

El año pasado hubo robos de forraje, a este joven le robaron 6 de golpe "cada rulo de paja pesa unos 400Kg y se paga a entre 65 y 70 euros". Este año según recoge lo entrega para evitar que se repita la situación y es que recuerda "hay mucha demanda y poca producción".

