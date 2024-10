El precio de los turismos de segunda mano crece un 7,2% en Baleares

El precio de los turismos de segunda mano aumentaron el pasado mes de septiembre un 7% interanual en Baleares, seis puntos porcentuales por encima del crecimiento medio en toda España, donde subió un 1%, según datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos. Así, el precio medio de los turismos de ocasión en Baleares se situó el pasado septiembre en unos 12.400 euros de media.

También subieron, un 5,8%, los precios de los coches de más de ocho años de antigüedad hasta alcanzar los 9.400 euros de media respecto al mismo periodo del año anterior. A nivel nacional, el incremento fue de un 4,% y la media se situó en casi los 10.000 euros.

Pese a este aumento de los precios, las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión en Baleares aumentaron casi un 1% en septiembre. La renovación de flotas por parte, sobre todo, de los operadores de renting permite a los vendedores profesionales contar con una oferta muy demandada por su relación calidad/precio.

Lluis Pol, presidente de la federación de concesionarios de Baleares, ha explicado en COPE a que se debe el aumento de precios de estos coches en las islas. "Esta falta de oferta, pues ha hecho que los precios se hayan incrementado y que el coche seminuevo, pues tenga un precio superior al que tenía anterior a la pandemia." Pero una de las opciones que los clientes escogen del coche seminuevo, "es porque los precios están por encima de lo que estaban en la pandemia, pero no están tan por encima del coche nuevo. Entonces mientras los coches nuevos sigan en un volumen de precios elevado pues el coche seminuevo y el coche usado seguirá aguantando fuerte en estos precios."

ALTERNATIVAS AL COCHE DE OCASIÓN

Aegura Pol que las dos opciones más fáciles que hay es o bien decantarse "hacia un renting donde dentro de tres años, y te olvidas de lo que pase con ese vehículo y no asumes el riesgo", sino que la compañía de renting asume ese riesgo de si ese coche coche podrá o no circular en un futuro por las ciudades y otros clientes que no quieren optar por esto, pues lo que buscan es "minimizar el impacto que puedan tener y al final pues me compro un coche de tres/cuatro años y si dentro de tres años la normativas cambian, pues lo que voy a perderno será tanto."

SITUACIÓN DEL SECTOR EN 2024

Sin embargo este año no está siendo muy positivo en cuanto a ventas y matriculaciones se refiere. Dice Pol que las matriculaciones en Baleares están muy planas en comparación con el año pasado e incluso a veces un poco forzadas. "No creemos que el mercado esté reaccionando, todo ello debido incertidumbre, alto coste financiero, precio elevados y esto no favorece para que el mercado se recupere de la forma que se debería recuperar."