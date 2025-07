Un pez ataca a una turista y obliga a desalojar la Playa de Palma: No se sabe que ha sido

ℹ️ Incident a la Platja de Palma (zona Balneari 6). Una banyista ha resultat ferida per la mossegada d'un animal marí i està sent atesa.

Per precaució, els socorristes han tancat la zona de bany i han hissat la bandera vermella. Serveis d'emergència al lloc. pic.twitter.com/Uy074DB8zF