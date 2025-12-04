Tangos y Pasodobles - El Canijo de Carmona se despide de la chirigota
El programa "Tangos y Pasodobles" de COPE aborda la inminente llegada del carnaval de Cádiz. Se anuncia a Antonio Pedro Serrano, "El Canijo de Carmona", quien se despide de su chirigota, aunque participa con letras en la comparsa de Nene Cheza y en el coro de Antonio Rivas. Este sábado ofrece el espectáculo "El entierro del foam" en el Colegio Salesianos, repasando su legado. Canijo reflexiona sobre la evolución del humor en el carnaval, el impacto del "ofendidismo" y la importancia de la elegancia y el ingenio en las letras. Subraya la necesidad de preservar la esencia del humor gaditano y la cantera, citando a Paco Rosado y Enrique Villegas como referentes.
Cádiz - Publicado el
1 min lectura26:40 min escucha
"El Pollo Carvajal ofrece nuevos datos y pronto conoceremos qué cargos españoles han estado trabajando para el chavismo en la sombra mientras fingían no hacerlo"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h