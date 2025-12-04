COPE
Tangos y Pasodobles - El Canijo de Carmona se despide de la chirigota

El programa "Tangos y Pasodobles" de COPE aborda la inminente llegada del carnaval de Cádiz. Se anuncia a Antonio Pedro Serrano, "El Canijo de Carmona", quien se despide de su chirigota, aunque participa con letras en la comparsa de Nene Cheza y en el coro de Antonio Rivas. Este sábado ofrece el espectáculo "El entierro del foam" en el Colegio Salesianos, repasando su legado. Canijo reflexiona sobre la evolución del humor en el carnaval, el impacto del "ofendidismo" y la importancia de la elegancia y el ingenio en las letras. Subraya la necesidad de preservar la esencia del humor gaditano y la cantera, citando a Paco Rosado y Enrique Villegas como referentes.

Rubén López

Cádiz - Publicado el

26:40 min escucha

