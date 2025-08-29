Varias personas atrapadas en un ascensor por un incendio en un hotel de Mallorca

Varias personas atrapadas en un ascensor por un incendio en un hotel de Port d'Alcúdia

Varias personas han quedado atrapadas en un ascensor por un incendio que se ha declarado en el hotel Bellevue Bonita de Alcúdia.

Según han informado fuentes de los Bomberos de Mallorca, el fuego se ha iniciado en la sala de máquinas y los efectivos están rescatando a las víctimas, mientras que un centenar de personas permanecen en los balcones por seguridad.

Están participando en el operativo efectivos de los parques de Alcúdia, inca y Artà.

PERSONAS ATRAPADAS

Según la información facilitada por el SAMU, el incendio se ha registrado en el edificio Leda II del complejo hotelero. A las 08.55 horas se ha recibido el aviso por incendio, declarado en un cuadro de luz en la planta baja, con mucho humo en el edificio y con personas atrapadas en un ascensor.

Hasta el lugar se han desplazado las asistencias sanitarias, que han atenido a 18 personas afectadas, de las cuales 16 son turistas y dos son trabajadores. Sólo han sido trasladadas dos niñas, de 13 y 8 años por inhalación de humo al Hospital General de Muro.

El resto de afectados han sido asistidos en el lugar sin precisar traslado, todos en estado leve.