¿Tu perfil de la tarjeta ciudadana está al día? Claves para disfrutar de los descuentos en la EMT Palma

🚍 Quin és l'abonament que més et convé per al 2025?



🧐 Estudiant, pensionista, resident, etc: hi ha una opció per a tu! Descobreix les tarifes mensuals amb viatges il·limitats o descomptes especials.



Consulta totes les opcions i tria el teu abonament per al 2025! 🙌



🚌 En… pic.twitter.com/uxnXw8qWtm