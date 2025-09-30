Perder el miedo al WhatsApp, las compras online o la IA… a partir de los 55 años

En plena era digital, el Govern balear ha puesto en marcha una nueva edición del programa Grans Actius, con su curso estrella Vida Digital, una iniciativa que busca que las personas mayores de 55 años no se queden atrás en el uso de la tecnología. La formación, que es gratuita y presencial, se desarrollará hasta junio de 2026 en centros de toda Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera y está pensada para ayudar a los mayores a desenvolverse con soltura en un mundo cada vez más digitalizado.

El curso está diseñado para que nadie se sienta perdido ni abrumado. Por eso se organiza en grupos reducidos, de unas diez a quince personas, lo que permite una atención mucho más personalizada. Cada participante avanza a su ritmo y cuenta con el acompañamiento cercano de los formadores. Una de ellas, María José Aguiló, reconoce que la principal dificultad a la que se enfrentan los alumnos no es técnica, sino emocional: “Muchos sienten miedo a tocar el móvil, a equivocarse o a depender siempre de alguien para realizar tareas sencillas. Nuestro objetivo es que vayan perdiendo ese miedo poco a poco y adquieran confianza”.

Los talleres están estructurados en diez módulos que abarcan desde lo más básico —como la identidad digital o la navegación segura— hasta el uso de aplicaciones de mensajería, banca online, compras por internet y un primer contacto con la inteligencia artificial. También se presta especial atención a la ciberseguridad, con consejos prácticos para evitar estafas o fraudes, un aspecto que preocupa mucho a los mayores.

Autonomía frente a la dependencia

En COPE se escucharon testimonios de algunos de los participantes. Sebastiana Crespí, que acaba de empezar, explicó que su motivación principal fue dejar de depender de sus hijos: “Me hice el curso porque siempre tenía que pedir ayuda a mis hijos para hacer cualquier gestión. Quería ganar autonomía y aprender a manejar el móvil sin depender de nadie”. Apenas lleva unas clases, pero ya asegura que ha descubierto pequeños trucos que le han cambiado el día a día, como leer códigos QR o liberar espacio en el teléfono.

Ciberseguridad para mayores

También intervino María Carmen Batanás, que ya completó el primer curso y ahora sigue con el segundo nivel. Para ella, el cambio ha sido enorme: “Ahora manejo la banca digital, las compras online y otras herramientas con confianza. Antes me daba miedo equivocarme, pero ahora sé cómo hacerlo y me siento segura”. Su experiencia refleja el objetivo final del programa: dar seguridad, autonomía y tranquilidad a quienes hasta ahora veían la tecnología como algo inaccesible.

Grans Actius

El Govern balear destaca que el programa Vida Digital no se limita a enseñar a usar dispositivos, sino que persigue que los mayores se sientan parte activa de la sociedad digital y puedan gestionar su vida diaria sin depender de terceros. El éxito de las ediciones anteriores ha demostrado su impacto: cientos de personas ya se han beneficiado de esta formación, que ahora se amplía con nuevas plazas y municipios.

Hasta junio de 2026, el curso continuará creciendo en toda Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, consolidándose como una herramienta esencial para reducir la brecha digital y garantizar que nadie quede al margen de las oportunidades que ofrece la tecnología.