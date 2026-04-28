La paradoja del empleo en Baleares: ¿Por qué sube el paro si hay más gente trabajando que nunca?

A primera vista, los datos publicados este martes por el INE parecen no encajar: el paro ha subido en Baleares un 76,5% durante el primer trimestre (situándose en 91.800 personas), pero al mismo tiempo la comunidad registra 573.800 trabajadores, la cifra más alta de su historia para estas fechas.

¿Cómo es posible que ambas cifras crezcan a la vez? La explicación reside en la particular estructura de la economía balear y en un calendario que este año ha jugado a favor de la contratación.

Clave 1: El efecto "vasos comunicantes"

El mercado laboral balear funciona como una balanza de precisión. Durante el primer trimestre del año se han cruzado dos fuerzas:

El fin del invierno: Muchos contratos de la temporada baja terminaron, lo que disparó el paro en el sector servicios (43.200 desempleados más).

El adelanto de la temporada: La Semana Santa temprana obligó a hoteles y comercios a abrir en febrero y marzo. Esto generó una contratación prematura que ha "inflado" la cifra de ocupados totales.

Alamy Stock Photo Turistas en el buffet del hotel, España, Baleares, Mallorca

Es decir, mientras unos se iban al paro tras el invierno, otros muchos empezaban a trabajar antes de lo previsto por el calendario turístico.

Clave 2: El suelo de la economía es más alto

La otra gran razón es que el mercado laboral de las islas es ahora mucho más robusto que hace unos años. Aunque el paro suba por la estacionalidad, el volumen de personas que tienen un empleo estable (especialmente los fijos-discontinuos) es mayor.

Hoy, el 86,7% de los asalariados en Baleares tienen un contrato indefinido, lo que permite que, incluso en los meses "malos", la cifra total de trabajadores sea de récord.

Las patronales avisan: hay trabajo, pero faltan manos

A pesar de estos buenos datos de ocupación, las patronales CAEB y Pimem mantienen la cautela. Valoran la fortaleza de las empresas baleares frente a la incertidumbre internacional, pero ponen el foco en los problemas de gestión interna.

SOIB

Jordi Mora, presidente de Pimem, destaca que la economía resiste, pero señala tres obstáculos que impiden que el mercado funcione correctamente: el absentismo, la falta de mano de obra y, de forma muy preocupante, el acceso a la vivienda. Según Mora, estas carencias no solo afectan a los residentes, sino que dificultan que trabajadores de fuera vengan a cubrir la temporada o que se ocupen plazas en la administración pública.

Baleares hoy frente a hace un año

Si olvidamos la comparación con el trimestre anterior y miramos cómo estábamos hace doce meses, la tendencia es positiva:

Hay 19.300 personas más trabajando que en la primavera de 2025.

Hay 4.400 parados menos que hace un año.

El sector servicios sigue siendo el motor, pero la industria y la construcción han logrado reducir sus cifras de desempleo este trimestre.

En definitiva, Baleares llega a la temporada alta con la maquinaria a pleno rendimiento, pero con el reto de gestionar un crecimiento que choca con la falta de trabajadores y los problemas de vivienda.