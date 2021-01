Un okupa lleva más de dos años viviendo en una cueva natural de Mallorca donde ha construido su morada

El municipio mallorquín de Llucmajor arrastra ya desde hace años un problema con un okupa que vive en una cueva natural de Son Verí. El Ayuntamiento comenzó un deshaucio administrativo hace meses para este habitante que se ha construido su propia casa cerrando los accesos de la zona. Además, tiene varias denuncias de vecinos por maltrato y el problema del Consistorio es que para poder actuar y sacarlo de allí, necesitan el consentimiento judicial.

Una 'casa' con vistas al mar y todo lo necesario para vivir

El okupa, de origen polaco, lleva más de dos años okupando esta cueva natural de la zona de Son Verí. En primera línea y con vistas al mar, el habitante ha ido construyendo su propia morada con muebles, generador de electricidad, sofás, puerta con candado e incluso carteles donde cobra por hacer fotos al lugar.

El alcalde de Llucmajor, Eric Jareño, ha explicado que hace unas semanas se dieron cuenta de que además de no abrir los accesos, está levantando otros muros.

Desde el Consistorio quieren que se solucione este asunto cuanto antes ya que el problema principal es que esta situación genera problemas importantes con los vecinos. Recuerda Jareño que a este hombre se le han ofrecido alternativas con servicios sociales, con un traductor para que entendiera bien lo que se le ofrecía, pero éste se niega a abandonar el lugar hasta que no le llegue una orden judicial.

Denuncia el alcalde que tampoco hace caso a la Policía, que le informa de todo lo que no puede hacer. Un asunto que llevan años arrastrando y que según Jareño ''están con las manos atadas'', ya que se alarga en el tiempo y hasta que no consigan el permiso judicial para llevar a cabo el deshaucio administrativo, no podrán hacer nada.