Minutos de silencio y actos reivindicativos en este 25-N contra la violencia contra la mujer

Hoy es 25N Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y se sucederan hoy actos reivindicativos y minutos de silencio convocados por sindictos e instituciones de Baleares. Incluso las dos delegaciones de la cumbre hispano-italiana que hoy se reúnen en Palma guardarán a las 12 del mediodía un minuto de silencio.

En Baleares un millar de mujeres son vigiladas por la policía por ser víctimas de agresiones y este año tres mujeres han sido asesinadas en las islas a manos de sus parejas. El sindicato de policía SUP pide al Ministerio del interior más medios y personal para las UFAM ya que algunos agentes atienden a más de 50 víctimas. UGT destaca que el año pasado un 20% de las órdenes de protección y medidas de seguridad fueron denegadas

En este 2020 se han presentado en nuestra comunidad unas 1.800 denuncias por violencia de género.

La inspectora jefa de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Baleares, Janka Jurkiewicz, ha grabado un vídeo animando a las víctimas de violencia a denunciar para "recuperar su libertad", un camino que reconoce la inspectora no será fácil. También hace un llamamiento a la ciudadanía para que en caso de conocer algún caso ayuden a la víctima sea de su familia o de su entorno. Se puede ayudar y salvar vidas con unallamada al 091 o al 112 cuando se oyen golpes, gritos o llamadas de auxilio. Jurkiewicz también se dirige al maltratador al que le recuerda que el control a su pareja, la humillación , insultos o golpes no es amor , cuando lo haces "no eres más que un cobarde", afirma.

Servicio 24 horas en IBdona

El Institut Balear de la Dona (IBdona) recuerda que cualquier mujer que necesite ayuda puede contactar con el servicio durante las 24 horas del día. Recuerda este organismo que se puede llamar al IBdona 971 17 89 89, al 112, al 016, o enviar un mensaje a través de WhatsApp al 639 837 476 en caso de que una mujer necesite cualquier ayuda, información o un asesoramiento específico.

IBdona explica que cuentan con un grupo de trabajadoras sociales y psicólogas para acompañar a las víctimas si tienen que denunciar o acudir al médico por una agresión sexual.

��Si necessites informació, si tens una consulta, si tens dubtes, si necessites un assessorament específic...



����Pots contactar amb el servei durant les 24 hores del dia. pic.twitter.com/WTD990InkD — IBdona (@IB_Dona) August 28, 2020

El Movimiento Feminista de Mallorca ha convocado un homenaje a las mujeres asesinadas este miércoles en la Plaza España (Palma).

El homenaje tendrá lugar de 12.00 a 21.00 horas y será replicado en diferentes pueblos de Mallorca. A lo largo del día, se leerá el manifiesto del Movimiento Feminista de Mallorca, bajo el lema 'La violencia machista es la pandemia invisible'.

Con este, la entidad pretende denunciar que "la pandemia ha destapado y ha incrementado las múltiples violencias estructurales que afectan a las mujeres y que se amparan en los estados capitalistas".

"Durante el 2020, en España, 80 mujeres, entre ellas dos niñas, han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas, hermanos, hijos, tíos o conocidos. Una violencia que ha golpeado especialmente Baleares en el último trimestre del año", han señalado desde la entidad.

Por este motivo, las acciones de este año para el 25N tienen como hilo conductor la visibilización de la violencia que sufren las mujeres y "que ni la pandemia mundial ha frenado". "Los datos son claros y exigen que la desigualdad entre hombres y mujeres se convierta en una cuestión de Estado", han reclamado.

"Nuestros niños merecen ser educados y crecer en igualdad, sabiendo que tendrán las mismas oportunidades con independencia de que sean niños o niñas", han concluido desde el Movimiento Feminista de Mallorca.