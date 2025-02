Miguel Lázaro, presidente de SIMEBAL: "Arrastramos los mismos agravios desde..."

Hoy ha tenido lugar la tercera Asamblea del sindicato médico de SIMEBAL, en el Hospital Comarcal de Inca, contra la propuesta del Ministerio de Sanidad para el nuevo Estatuto Marco.

Este documento definirá las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. Un documento que no ha gustado y que ha puesto a los facultativos de todo el país en pie de guerra. Miguel Lázaro, presidente de SIMEBAL, te explica porqué no les gusta:

Es lesiva, regresiva, discrimina, penaliza a los médicos, no resuelve los agravios que arrastramos desde hace 14 años. Por otra parte no es buena para la sanidad pública porque la va a deteriorar porque en un contexto en el que faltan médicos y el 40% de los médicos nos vamos a jubilar durante los próximos 10 años, no sirve para captar ni para fidelizar."

Como apunta Lázaro, la jubilación de todos esos médicos en los próximos años va provocar una necesidad de profesionales jóvenes como relevo generacional. Pero este relevo generacional es imposible si no se cuidan las condiciones de los jóvenes MIR.

Cuenta que lo que va a pasar es que estos jóvenes van a emigrar a otros países, porque aquí su salario es muy bajo y además les pueden obligar a ejercer en un lugar en el que no quieren estar.

Otro problema es el horario, porque mientras se habla de bajar la jornada laboral o de contabilizar mejor las horas extras, los médicos nunca entran dentro de esta conversación. Porque los médicos hacen jornadas semanales de 48 horas y además no tienen derecho a cobrar las horas extra.