Un artista jubilado crea un belén con 100 casas hechas a mano que fascina en una comarca de Burgos

El Museo Histórico de Las Merindades de Medina de Pomar (Burgos) acoge estas navidades una de sus exposiciones más especiales: el “Belén monumental de fantasía”. Se trata de una obra de Javier Gómez Pérez que triplica el tamaño de la que ya expuso en 2021 y que ocupa dos salas enteras del Alcázar de los Condestables con más de 100 casas construidas a mano por su autor.

El trabajo de más de 20 años

La concejal de Cultura y Turismo, Nerea Angulo, ha explicado que lo más destacado de la obra es que está hecha íntegramente a mano y con materiales reciclados. "Es el trabajo de más de 20 años de una persona, que es su su afición", ha señalado Angulo sobre Javier Gómez, un profesor jubilado que ha dedicado su tiempo a esta pasión. Según el propio artista, cada una de las casas puede llevarle entre tres y cuatro meses de trabajo.

El nivel de detalle es tal que la exposición invita a ser visitada en más de una ocasión para descubrir todos sus secretos. "Puedes pasar varias veces a ver la exposición, que cada vez te vas a encontrar algo nuevo, que cada casita va a tener su detalle", ha afirmado la concejala. El realismo del belén se ve reforzado con efectos de luz, agua y sonidos que contribuyen a crear una experiencia inmersiva.

Un homenaje a Medina de Pomar

Este belén no es uno cualquiera, sino que, en palabras de Nerea Angulo, "es muy nuestro". Además de las tradicionales escenas de oficios como las lavanderas, la obra incorpora reproducciones de edificios reales y reconocibles de la zona. Entre ellos destacan el Restaurante El Olvido, La Taxuela y el propio Alcázar de los Condestables, cuya réplica preside la primera sala de la exposición, junto a otras casas de estilo castellano y cántabro.

El montaje de esta monumental obra se extendió durante un mes, un trabajo para el que Javier Gómez contó con la ayuda de seis colaboradores. El autor ha recordado con cariño cómo le encanta ver a "hombres con manazas que de repente se vuelven como niños y cuidan hasta el más mínimo detalle al rememorar la infancia". El objetivo final, según Gómez, es "recordarnos a todos la importancia de la tradición del belén".

Un éxito de visitantes

La acogida del público está siendo excepcional, convirtiéndose en el principal reclamo del museo. "Otras exposiciones a veces se las encuentran, pero en este caso la gente viene, quiere ver el Belén de Javier", ha destacado Nerea Angulo. Aunque todavía no hay cifras definitivas, desde el consistorio esperan que el número de visitantes sea "muy bueno" y contribuya a igualar o incluso superar los registros del año pasado.

El “Belén monumental de fantasía” permanecerá abierto al público hasta el próximo 11 de enero en el horario habitual del museo. La oferta cultural navideña del Museo Histórico de Las Merindades se completa con la exposición “Cuentos que visten ciencia” de Rosana Largo, una muestra que fusiona arte, narrativa y divulgación científica.