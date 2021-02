Mallorca sigue perdiendo locales emblemáticos: se traspasa Sa Llimona

Los contagios siguen bajando en Baleares, al igual que los ingresos, pero la cepa britanica amenaza la desescalada. El Govern insiste en que está detrás del 40% de los contagios de Mallorca y del 50% de los de Ibiza. Esa es la justificación ahora para la propuesta del Govern de solo permitir abrir las terrazas de bares y restaurantes a partir del día 2 de marzo.

Hay restaurantes que no volverán a abrir sus puertas. Es el caso del emblemático local de Santa Catalina 'Sa Llimona'. Famoso por su 'pa amb coses', este bar ha decidido traspasar el negocio a un mes de cumplir 30 años. Lo han intentado, pero la situación les ha superado. El propietario de Sa Llimona, Tomeu Mas, asegura que se trata de una decisión motivada por las consecuencias de las decisiones políticas que se han tomado en la isla.

No cuestionan los cierres o los aforos, ya que son asuntos avalados por los sanitarios, pero sí la falta de ayudas por parte del Govern para salvaguardar la economía. Lamenta Mas que sean los pequeños negocios los que reciban las consecuencias más duras de estas ''no toma de decisiones''. Ha hablado con sus compañeros y asegura que ''no hay excepciones''. Hoy es Sa Llimona, pero habrá más.

El mes que viene cumplirían 30 años de tener la marca y sus locales. Explica Tomeu que Sa Llimona ha sido una historia de alegría y satisfacción y agradece a todas las personas que desde ayer les envían, con tristeza, mensajes de ánimo.