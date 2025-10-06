Magdalena Comas, presidenta de los autónomos de ATA Baleares: "Cada vez tenemos más trabas"

Los empresarios de Baleares han lanzado hoy un duro mensaje contra la "excesiva burocracia" que frena el crecimiento empresarial, un aviso que ha resonado con fuerza en la presentación de la nueva presidenta de ATA Baleares, Magdalena Comas. El acto, que reunió a líderes empresariales como Carmen Planas (CAEB) y la presidenta del Govern, Marga Prohens, sirvió para poner el foco en la necesidad urgente de simplificar los trámites para un sector que ha sumado "6 autónomos al día en los últimos tres años” como ha señalado Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Autónomos (ATA).

La presidenta de la patronal CAEB, Carmen Planas, ha sido tajante "los autónomos necesitan todo el apoyo posible, tanto el que brinda ATA como de la Administración Pública, para salir adelante. Requieren de incentivos y, sobre todo, que se eliminen obstáculos como, por ejemplo, la excesiva burocracia”

Comas marca los retos: insularidad y el fin de las trabas

Magdalena Comas, al frente de la nueva junta directiva, ha sido contundente al dibujar el doble desafío de Baleares:

“Baleares afronta un doble reto. Por un lado, las barreras estructurales tradicionales: insularidad, lejanía, fragmentación territorial. Y por otro, nuevas brechas derivadas de la velocidad del cambio global”, ha asegurado. “Hemos superado pandemias, guerras, ahora subidas de aranceles, que han subido nuestros costes de producción, incrementado la burocracia y los trámites, dificultado nuestra supervivencia y complicando la creación de empleos. Cada vez tenemos más trabas y nuestro desafío es estar al día a la vez que mantenemos nuestros negocios”, ha añadido. La nueva junta directiva está compuesta, además de Magdalena Comas como presidenta, por María Eugenia Cusi, secretaria general, Antonio Magraner, tesorero, Álvaro Peña y Lucía Mayor, vocales.

Baleares lidera el crecimiento

El presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, elogió el empuje de la comunidad autónoma, destacando que Baleares y Canarias lideran el crecimiento de trabajadores por cuenta propia. "Se han sumado 6 autónomos al día en los últimos tres años. La realidad es que el tejido empresarial español son empresas de entre 1 y 3 trabajadoras, y a ellas no se les pueden aplicar las mismas medidas que a las grandes, se les impone una carga y les resta competitividad," sentenció Amor.

Amor aprovechó su intervención para hacer una crítica directa a medidas como el "nuevo registro de jornada", que califica de "traba" que penaliza al pequeño empresario.

Prohens responde: "La cuota cero no es suficiente"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, que clausuró el evento, felicitó a Comas y reivindicó el esfuerzo de los autónomos. Prohens destacó la puesta en marcha de la cuota cero y las ayudas a la inversión, asegurando que ya se han presentado 1100 solicitudes en la comunidad.

Sin embargo, en línea con la demanda de Carmen Planas (CAEB), Prohens reconoció que el trabajo no ha terminado. "No queremos que los autónomos gasten más tiempo en pelear con la administración. Esperamos vuestras propuestas para la segunda ley de simplificación administrativa", concluyó, ofreciendo una "mano tendida" a la nueva directiva de ATA Baleares.