Los restauradores piden al Ayuntamiento de Palma una prórroga de dos años para mantener los toldos

Restauración Mallorca CAEB ha solicitado al Ayuntamiento de Palma una prórroga de dos años para mantener los toldos de la ciudad.

Según ha explicado la entidad, esta prórroga la solicitan en base, principalmente, "a la difícil situación económica que está sufriendo el sector y a la conveniente y necesaria realización de estudios previos de túneles de viento en diferentes zonas de Palma atendiendo sus diferentes características de situación, climatología y entorno".

Así, consideran que el no llevar a cabo estos estudios podría provocar "incidentes graves" para peatones y clientes. "Expertos en la materia deben entrar a valorar si es recomendable prohibir la instalación de toldos habilitados para tal efecto y permitiendo, únicamente, la instalación de sombrillas no ancladas que no transmiten claramente la misma seguridad".

En base a la nueva Ordenanza Municipal de Ocupación de Vía Publica en su Disposición final segunda 'Régimen transitorio' se concedían 18 meses a contar desde la entrada en vigor de la ordenanza, prohibiendo los toldos a partir del 5 de marzo de 2020.

Según ha declarado el presidente de esta entidad, Alfonso Robledo, "una sombrilla no anclada no hará la misma función que un toldo, y, consecuentemente, si solo se permiten sombrillas, se puede dañar la imagen y estética de la ciudad", ha declarado

PIMEM RECLAMA LA PUESTA EN MARCHA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

PIMEM Restauración ha presentado una instancia al regidor de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Alberto Jarabo, para solicitar la puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento que se establece en la Disposición Adicional Segunda de la Ordenanza Municipal de Ocupación de Vía Pública.

Durante la mañana de hoy, Eugenia Cusí, presidenta de la asociación adherida a la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM), se ha personado en el Ayuntamiento de Palma para entregar dicho documento. “Solicitamos que se convoque la comisión de seguimiento que viene expuesta en la ordenanza, nuestros asociados tienen derecho a conocer que decisiones se están tomando desde el ejecutivo y que pueden afectar a sus negocios”.

El ayuntamiento aún no ha creado una comisión de seguimiento que viene establecida en las disposiciones adicionales, capítulo XIV. Hay que recordar que la entrada en vigor de dicha norma que regula las terrazas fue en septiembre de 2018. “Hace un año y medio que la comisión debía haberse creado y no tenemos conocimiento de que esté en funcionamiento” ha analizado Cusí.