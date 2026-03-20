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Fallece un conductor de 54 años en Neda tras sufrir una indisposición y chocar contra un coche aparcado

El accidente se produjo a primera hora de la tarde de este jueves en la carretera AC-115

Los restos mortales serán enterrados en el cementerio de Catabois

Javier García

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

Un hombre de 54 años de edad ha fallecido este jueves en el municipio de Neda tras sufrir, presuntamente, una indisposición previa mientras conducía, lo que provocó que colisionara contra un vehículo que se encontraba estacionado.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 Galicia, el suceso tuvo lugar sobre las 13:10 horas en el kilómetro 2 de la carretera AC-115.

Fue un particular quien dio la voz de alarma al centro de atención de emergencias, indicando que un coche había impactado contra otro que estaba aparcado en la vía.

El alertante detalló en su llamada que el conductor parecía haber quedado inconsciente antes del choque, sugiriendo una posible indisposición al volante como causa principal del siniestro.

De inmediato, el 112 activó un operativo de urgencia que contó con la intervención de los servicios sanitarios y de la Guardia Civil de Tráfico.

A pesar de la rápida llegada de las asistencias, el equipo médico desplazado al lugar solo pudo certificar el fallecimiento del hombre.

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