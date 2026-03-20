Vicenç Palmer en COPE sobre el futuro del Palmer Basket Mallorca pase lo que pase a final de temporada: "Seguiremos"

No está siendo una primera experiencia en Primera FEB fácil para el Palmer Basket Mallorca, desde el principio de temporada en posiciones de descenso, ahora fuera de dichos puestos en una lucha titánica por evitar el descenso.

De la euforia de una temporada inmaculada en Segunda (antigua LEB Plata), con un ascenso directo brillante, a unos meses después estar pasando penurias en la categoría superior, muy exigente y de alto nivel competitivo y también económico.

Es lo que se ha encontrado Vicenç Palmer y su gente encabezando el club, tras la planificación fallida inicial, fue defectuosa y el presidente lo asume también como parte del aprendizaje, cree que les ha servido más para crecer que para hundirse.

Tuvieron que rectificar sobre la marcha y eso siempre es difícil, pero con el logro de incorporar jugadores de nivel superior como Phil Scrubb, Sanadze o Izaw Bolavie, junto a un jugador de gran experiencia en la categoría como Hansel Atencia. Conformar un equipo a partir del cambio de media plantilla no es tarea fácil y en ese sentido ha sido importante también el papel del tercer técnico en dirigir el equipo, Juan Ignacio Díez de Acharán, quien ya fuera segundo de Victoriano.

Ahora el equipo es muy competitivo y por ahora está fuera del descenso, aunque tiene un calendario duro en estas semanas, con salidas nada menos que a las pistas de Obradoiro y Fuenlabrada.

El equipo va a pelear la permanencia y el presidente ha querido mandar un mensaje a la afición y a los patrocinadores que les acompañan en esta aventura que se inició en EBA. Palmer indica en COPE que pase lo que pase seguirán: "estoy convencido de que no vamos a bajar, pero en el caso de que bajáramos la familia Palmer no tiene ninguna duda de que va a seguir intentando afrontando proyectos deportivos profesionales para darle a la isla lo que merece".

En Deportes Cope Baleares, el presidente reconoce un sueño, poder luchar un día por ascender a ACB, pero algo que ve lejano todavía, porque considera que el proyecto debe crecer más y que ahora les obliga el presente a dar lo mejor.

"No estamos ni en el punto de poder pensar en un cambio a la ACB, eso se lo dejamos a otro tipo de perfiles. Nosotros debemos centrarnos en salvar la categoría, que estamos convencidos que así será. Luego el sueño de todos los mallorquines que es tener un equipo en la máxima categoría mañana, luchamos en un fin común. Todavía no estamos en esa situación ni creo que hayamos recorrido el camino suficiente para pensar en ello. Me acuerdo de la primera rueda de prensa en la que definíamos nuestra hoja de ruta y creo que no me he salido de esa hoja de ruta. Es verdad que la magia es soñar en grande. Me acuerdo de pequeño de tener el pabellón de Son Moix lleno buscando el ascenso. Cuando lideras un proyecto debes transmitir esa ilusión. Creo que con los años podemos pensar en ese sueño, pero ahora mismo debemos tener los pies en el suelo y pensar que la salvación va a ser un hecho. Y que entre todos construyamos algo".