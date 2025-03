Lluc Perelló, bombero de Mallorca: "Es como estar en Gran Hermano.."

Los bomberos de Mallorca celebran este domingo su día, coincidiendo con el día de su patrón, San Juan de Dios. Y todos cuando pensamos en la labor de los bomberos nos los imaginamos salvando a gente atrapada por ejemplo en la montaña o sobre todo apagando fuegos. ¿Pero como es su día a día?

Por suerte no hay incendios todos los días que tengan que apagar, pero igualmente hacen bastante cosas, quiero que conozcas a Lluc Perelló, tiene 33 años y es bombero desde hace 7, y nos cuenta cuál es el rol más importante en el parque de bomberos cuando no están haciendo instrucciones o revisando vehículos:

Hay un rol muy importante que tenemos en el parque que es la persona que se encarga de hacer la compra y la comida para el resto de compañeros. Ese bombero está de guardia y también sale con nosotros pero es un rol que va rotando cada mes y medio".

Contaba además que tiene un par de platos estrellas con los que siempre triunfa. Y es que no es de extrañar que este sea el rol más importante, porque para él esta es la cualidad más importante de un bombero:

Un bombero puede tener muchas cualidades y muchas virtudes pero considero que la virtud y el valor más importante es el trabajo en equipo y el compañerismo, porque somos mucha gente vamos a estar juntos 24 horas porque vas a convivir con ellos, vulgarmente dicho es como estar en Gran Hermano".

CLICHÉ DEL GATO

Y es lógico, están muchas horas juntos, de hecho allí tienen de todo, desde televisión hasta incluso cama. Además me cuenta que ese típico cliché de película de un bombero salvando a un gato del árbol, y que seguro que tienes ahora mismo en la cabeza, es cierta:

"La gente piensa que no lo es pero el cliché del gato es super común. Últimamente nos llaman mucho para rescatar gatos. Desafortunadamente he visto a muchos gatos caer desde mucha alterar pero siempre los he visto caer de pie".