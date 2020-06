Las guarderías de Mallorca estallan contra el Govern por dar ayudas para contratar canguros

La Asociación de Centros Infantiles de Mallorca de Pimem ha mostrado "su absoluta perplejidad " ante las distintas medidas adoptadas por el Govern de les Illes Balears y especialmente se muestran "disgustados" con la decisión de establecer “ayudas para contratar canguros”.

Desde la asociación, lamentan que "el Govern olvide la precaria situación de nuestras escoletas y guarderías. Algo que consideremos como una muestra de absoluto desprecio hacia el sector".

El colectivo considera que ha sido ignorado por completo por parte de la administración pública al no atenderse a sus solicitudes de ayuda durante esta crisis y señala que esta situación ha llevado a sus integrantes a su máxima desesperación.

Con las medidas presentadas hace unos días, las guarderías privadas consideran que el Govern toma un claro partido por el intrusismo y el trabajo ilegal en el sector. "En los momentos difíciles que estamos viviendo se ha tomado la decisión de abandonar a su suerte a las empresas legales. La viabilidad de estos negocios queda totalmente en el aire. Al parecer al Govern le interesar más poner trabas a los centros y fomentar el trabajo irregular que apoyar al colectivo legal del sector", señala este colectivo de Pimem.

CONSECUENCIAS SOBRE EL TEJIDO EMPRESARIAL

La presidenta de la Asocaición de Centros Infantiles de Mallorca, Francisca Picornell, ha advertido que esta medida tendrá graves consecuencias ya que "hablamos de la destrucción de una gran parte del tejido empresarial del sector en un breve espacio de tiempo. Muchas escoletas y guarderías que se verán obligadas a bajar sus persianas de forma definitiva. Por no hablar de todos aquellos puestos de trabajo vinculados al sector que se perderán si no se ayuda adecuadamente a las empresas". Calculan que más de 1.500 entre trabajadores y autónomos, mayoritariamente mujeres podrían perder su trabajo y su empresa si no se atienden nuestras urgentes necesidades.

Picornell defiende que las ayudas deberían ir encaminadas a que las familias puedan llevar a sus hijos e hijas a las escoletas y guarderías del sector en lugar de promover la contratación irregular de “canguros”.

La asociación insiste que "sin ayudas económicas, medidas sanitarias realistas (que se puedan cumplir) y la dotación de equipos de protección individual (EPIS) para el personal de los centros, la viabilidad de nuestras empresas, durante esta crisis, es imposible".

Los propietarios de los centros infantiles advierten "se puede desencadenar, en un futuro muy próximo, un problema social de dimensiones desconocidas al que la Administración no va a ser capaz de hacer frente si no se atiende a las necesidades del sector".