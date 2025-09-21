Un ladrón de playas de Palma, detenido por robar a turistas y extorsionarlos para devolverles sus pertenencias

La Policía Nacional en Palma ha detenido a un hombre de origen ucraniano, acusado de cometer al menos siete hurtos en la playa de Cala Major. El modus operandi del ladrón consistía en robar las pertenencias de los bañistas mientras se daban un chapuzón. La investigación ha revelado que el detenido no solo sustraía dinero y tarjetas, sino que también extorsionaba a las víctimas, la mayoría turistas, ofreciéndoles devolver sus objetos, incluyendo las llaves de sus coches de alquiler, a cambio de una suma de dinero.

Un aumento alarmante de denuncias

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Oeste de la Policía Nacional inició una investigación tras detectar un aumento preocupante en las denuncias por hurto en la popular playa de Cala Major.

Los agentes constataron un patrón en los robos: el ladrón aprovechaba el momento en que los bañistas dejaban sus efectos personales sin vigilancia en la arena para robárselos. Las víctimas, la mayoría turistas, quedaban en una situación de total desamparo al perder su documentación, dinero, tarjetas bancarias e, incluso, las llaves de los vehículos que alquilaban para desplazarse por la isla, teniendo que sufragar la restitución de la llave a la empresa de alquiler.

Extorsión y estafas bancarias

El presunto ladrón no solo causaba un grave perjuicio económico, sino que iba un paso más allá. En varios casos, el detenido utilizaba las tarjetas bancarias robadas para realizar compras en establecimientos cercanos a la playa. Además, la investigación reveló un delito aún más grave: la extorsión.

El hombre contactaba con algunas de sus víctimas para devolverles sus pertenencias a cambio de dinero. En uno de los casos documentados, un turista tuvo que pagar 100 euros para recuperar su documentación.

Tras una exhaustiva investigación, la Policía Nacional consiguió identificar y detener al hombre. Se le acusa de siete hurtos, dos estafas y un delito de extorsión. Los agentes creen que también podría ser el responsable de otros hurtos en la zona.