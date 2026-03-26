Matos se sincera sobre su salida del Cádiz: "Esa espinita la llevo"

El lateral José Joaquín Matos está viviendo una de sus mejores temporadas como futbolista en la Agrupación Deportiva Ceuta. Con cuatro goles, el defensor se ha convertido en una pieza clave en el esquema de José Juan Romero, destacando por su gran proyección ofensiva, algo que él mismo considera “indispensable para los laterales de hoy en día”.

Su buen momento en el Ceuta contrasta con su complicada salida del Cádiz CF el pasado verano. Matos ha desvelado que el club le comunicó que no contaban con él justo al acabar la temporada pasada. “Al final, cuando no te quieren y encima no te dan tampoco la oportunidad, pues ahí yo no tenía nada que hacer”, ha confesado.

Cuando no te quieren y no te dan la oportunidad, ahí yo no tenía nada que hacer" José Joaquín Matos

A pesar de la situación, el jugador ha agradecido la claridad del club: “Ellos fueron claros conmigo desde el minuto uno, y es una cosa que lo agradecí, obviamente”. Sin embargo, ha admitido que le hubiese gustado tener la opción de pelear por un sitio. “Creía que me iban a dar la oportunidad de competir por el puesto, aunque sea en pretemporada, pero desde el minuto uno lo tenían claro que tenía que salir y ya está”, ha sentenciado.

Una espinita clavada con el Cádiz

El futbolista no ha ocultado que su paso por el conjunto amarillo le ha dejado una sensación agridulce. “Esa espinita la llevo”, ha reconocido Matos, que ha vivido dos etapas diferentes en el club sin lograr asentarse. En su opinión, en la primera pecó de “inocencia” al venir de un filial, mientras que en la segunda, la buena actuación de su compañero Mario Climent le cerró las puertas.

Analizando la presión del entorno cadista, Matos ha señalado que los objetivos marcan la diferencia. “No es igual jugar en un equipo que desde el minuto uno tu objetivo es la permanencia, que en otro que, obviamente, el objetivo es estar en otra categoría”, ha explicado, vinculando esta presión a la situación actual del equipo.

El lateral también ha valorado la mala racha que atraviesa el Cádiz, inmerso en una dinámica “horrible” y con cambio de entrenador. “Que el objetivo, obviamente, era otro y verse en esa situación, obviamente, no es fácil”, ha comentado. Pese a todo, ha mandado un mensaje de ánimo a sus excompañeros y ha destacado que “en esta categoría todo está muy igualado”.

La fortaleza del Ceuta en el Murube

De cara al enfrentamiento del fin de semana, Matos ha avisado del potencial de su equipo en casa. “Aquí, en Ceuta, es verdad que estamos sacando muchos puntos, porque una salvación, un objetivo, pasa por hacerte fuerte de local, con tu gente”, ha afirmado, asegurando que el Ceuta sale “todos los partidos a ganar”.

Reencuentro con Iza Carcelén

El partido también será especial para Matos por su reencuentro con amigos, en especial con Iza Carcelén, con quien mantiene una “muy buena amistad”. “Estoy deseando darle un abrazo, que hace tiempo que no lo veo, y sé que lo está pasando regular”, ha concluido el futbolista del Ceuta.