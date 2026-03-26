La iglesia de San Pedro de Gijón perderá su torre el próximo otoño
El templo retirará su actual pináculo con una gran grúa y colocará -con el mismo sistema- uno nuevo, de acero inoxidable y recubierto por piezas de hormigón polímero, pero idénticas en color, forma y textura a las originales
Asturias - Publicado el
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La iglesia de San Pedro, en Gijón, ya tiene proyecto para renovar su pináculo, que se encuentra en mal estado y ha sufrido varios desprendimientos en los últimos meses. El proyecto -ya entregado en el Ayuntamiento para su tramitación urbanística- pasa por retirar la actual estructura y colocar una nueva, con materiales del siglo XXI, pero la logística no será sencilla.
En primer lugar, ha quedado descartado el andamiaje en torno al templo, por temor a que no soportase el peso; y se ha apostado por una grúa de gran tonelaje que, primero, retirará la pieza original, de hierro y unas 60 toneladas de peso; y después, colocará la nueva, de acero inoxidable, y la mitad de peso, aproximadamente.
Además, dadas las dimensiones de las estructuras, se destruirán (la antigua) y fabricarán (la nueva) junto a la propia iglesia; pero la obra es mucho más compleja. Es necesario crear un nuevo forjado en el interior del templo para garantizar la seguridad de los trabajadores. Y se fabricará una "bandeja" que permita retirar el pináculo original sin riesgo de colapso.
Seis meses de obras y un presupuesto de 300.000 euros
Por ello, el presupuesto de los trabajos ascenderá a unos 300.000 euros, que el párroco de San Pedro, don Javier Gómez Cuesta, confía en recaudar a través de las donaciones de los feligreses, de donaciones privadas y de alguna ayuda pública.
Los plazos de ejecución rondan los seis meses, aunque el Ayuntamiento de Gijón aún no ha comenzado la tramitación urbanística para ejecutar el proyecto -el edificio cuenta con protección integral- ni hay visto bueno de la Comisión de Patrimonio de la Consejería de Cultura.
Además, la meteorología marcará el ritmo de los trabajos exteriores -la retirada y colocación de la estructura sobre el campanario-, que son imposibles de llevar a cabo con viento.
Piezas "idénticas", pero con materiales del siglo XXI
Sobre la nueva estructura, que será de acero marino -un tipo de acero inoxidable diseñado para ambientes marinos-, irá un una estructura auxiliar, con un sistema de grapas, "similar a las fachadas ventiladas que hay en muchos edificios actuales", ha explicado el arquitecto que dirige el proyecto, Diego Cabezudo.
En esa fachada, habrá piezas idénticas -en forma, color y textura- a las originales, pero fabricadas en hormigón polímero. "Creemos que no se va a notar, el pináculo será como el original; pero nuevo: para durar otros 50 o 100 años", ha zanjado.