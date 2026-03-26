La iglesia de San Pedro de Gijón perderá su torre el próximo otoño

La iglesia de San Pedro, en Gijón, ya tiene proyecto para renovar su pináculo, que se encuentra en mal estado y ha sufrido varios desprendimientos en los últimos meses. El proyecto -ya entregado en el Ayuntamiento para su tramitación urbanística- pasa por retirar la actual estructura y colocar una nueva, con materiales del siglo XXI, pero la logística no será sencilla.

En primer lugar, ha quedado descartado el andamiaje en torno al templo, por temor a que no soportase el peso; y se ha apostado por una grúa de gran tonelaje que, primero, retirará la pieza original, de hierro y unas 60 toneladas de peso; y después, colocará la nueva, de acero inoxidable, y la mitad de peso, aproximadamente.

Además, dadas las dimensiones de las estructuras, se destruirán (la antigua) y fabricarán (la nueva) junto a la propia iglesia; pero la obra es mucho más compleja. Es necesario crear un nuevo forjado en el interior del templo para garantizar la seguridad de los trabajadores. Y se fabricará una "bandeja" que permita retirar el pináculo original sin riesgo de colapso.

Seis meses de obras y un presupuesto de 300.000 euros

Por ello, el presupuesto de los trabajos ascenderá a unos 300.000 euros, que el párroco de San Pedro, don Javier Gómez Cuesta, confía en recaudar a través de las donaciones de los feligreses, de donaciones privadas y de alguna ayuda pública.

Parroquia de San Pedro Pedrusco recogido en la preparación de la rehabilitación de San Pedro, en Gijón

Los plazos de ejecución rondan los seis meses, aunque el Ayuntamiento de Gijón aún no ha comenzado la tramitación urbanística para ejecutar el proyecto -el edificio cuenta con protección integral- ni hay visto bueno de la Comisión de Patrimonio de la Consejería de Cultura.

Además, la meteorología marcará el ritmo de los trabajos exteriores -la retirada y colocación de la estructura sobre el campanario-, que son imposibles de llevar a cabo con viento.

Piezas "idénticas", pero con materiales del siglo XXI

Sobre la nueva estructura, que será de acero marino -un tipo de acero inoxidable diseñado para ambientes marinos-, irá un una estructura auxiliar, con un sistema de grapas, "similar a las fachadas ventiladas que hay en muchos edificios actuales", ha explicado el arquitecto que dirige el proyecto, Diego Cabezudo.

EFE/ Juan González Don Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro, en Gijón

En esa fachada, habrá piezas idénticas -en forma, color y textura- a las originales, pero fabricadas en hormigón polímero. "Creemos que no se va a notar, el pináculo será como el original; pero nuevo: para durar otros 50 o 100 años", ha zanjado.