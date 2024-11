El IMAS muestra su preocupación por un posible boicot a la cesión de un inmueble destinado a menores no acompañados

El Consell de Mallorca reclama a la Delegación del Gobierno y al Ministerio de Defensa contundencia respecto a la cesión urgente de espacios para acoger a menores no acompañados que han llegado a la isla.

El IMAS ha calificado una vez más la crítica situación que esta sufriendo Mallorca y todo el archipiélago balear ante la llegada de migrantes a las islas. Y es que los diferentes centros de acogida que tiene el Consell de Mallorca no son suficientes ante la llegada masiva de personas y especialmente de menores no acompañados donde están atendiendo a 200 menores.

El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha explicado que, después de meses de requerir ayuda inminente ante la llegada masiva de menores extranjeros, la Delegación del Gobierno citó hace un mes al equipo técnico del IMAS para visitar un espacio del Ministerio de Defensa y valorar su idoneidad, junto con representantes de ambas instituciones.

Sánchez ha lamentado que «parece que el Consell de Mallorca se empecina con este inmueble, y nada más lejos de la realidad. La demanda de este espacio concreto no partió del IMAS; fue una oferta del Ministerio a través de la Delegación del Gobierno, y estábamos dispuestos a que se nos cediera cualquier espacio, siempre que cumpliera unos requisitos mínimos. Si eran necesarias intervenciones para acabar de adecuarlo, nosotros las asumiríamos, como estamos haciendo ahora mismo con un inmueble cedido por el Obispado de Mallorca».

llegada de menores

En lo que llevamos de año, ya son 292 los menores extranjeros no acompañados que han llegado a las costas mallorquinas, 57 en estos primeros días de noviembre. Una cifra, ha asegurado el conseller, «que mantiene al límite el sistema de protección. Los centros residenciales especializados en la atención de menores extranjeros no acompañados están ahora mismo con un 65% de sobreocupación».

A día de hoy, 629 niños, niñas y adolescentes viven en acogida residencial en algunos de los centros gestionados por el IMAS, de los cuales 389 (el 62% del total) son menores extranjeros no acompañados. Ante esta situación, el conseller ha pedido «que continúen los trámites para la cesión de un espacio tan necesario para la isla de Mallorca».

boicot

El Consell de Mallorca ha asegurado que el PSIB estaría "boicoteando" la cesión del edificio para convertirlo en un centro de primera acogida de menores migrantes no acompañados, pese a que los técnicos del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) habrían emitido un informe en el que se indica que "reúne las características técnicas" para cumplir esta función. Sánchez ha criticado que el PSIB haya "filtrado" a los medios unos informes, de los que ha subrayado que no dispone el IMAS, en los que se indica la "no idoneidad" del espacio y que ha calificado de "falsos".

recinto REFORMADo

El edificio asegura Sánchez que había sido reformado "recientemente". Así, ha señalado que techos, puertas, lámparas, ventanas, cuadros eléctricos y baños son nuevos, por lo que "no entiende" qué alegan los informe sobre la habitabilidad del espacio.

Esto lo ha contrastado con los informes del IMAS, que avalan el uso del centro al incidir en que dispone de espacios para el descanso y el ocio, aunque "requiere de una limpieza profunda", por lo que ha reivindicado que los informes "válidos" son los del IMAS y no otros. Asimismo, ha interpelado a las instituciones competentes en la materia para que, si el espacio no cumple con los requisitos, el Consell se encargue de su "adecuación".

El conseller insular ha expresado su deseo de que la Delegación del Gobierno y el Ministerio de Defensa "no ceda a estas presiones" y que estos documentos "no ralenticen" la cesión del espacio para se haga "lo antes posible".