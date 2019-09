Fabricio, Rahman Baba y Ruiz de Galarreta, más la cesión de Moyita al Rayo Majadahonda, completaron en la medianoche del lunes el mercado de fichajes del RCD Mallorca. Galarreta no llega sin embargo hasta al menos Enero. La operación del eibarrés es una descarga económica para la agobiada UD Las Palmas y una operación en principio inteligente por parte del Mallorca. Apenas tiene coste de fichaje, cuyo gasto en realidad es el salario del jugador, y el Mallorca se reserva incorporarlo en el mercado de Enero si fuera necesario.

En cuanto al meta Fabri, llegada cedido por el Fulham, el jugador no estaba a gusto en la segunda inglesa y quería volver a España a sus 31 años, y tras haber jugado en la Premier, en la liga turca y la Champìons con el Besitkas, y antes en varios equipos españoles como Deportivo, Recreativo, Betis o Valladolid. Un portero de garantías para competir con un Reina que lo está haciendo francamente bien en este arranque liguero.

En cuanto a Rahman Baba es una de esas oportunidades de mercado que aparecen al final y a las que tanto debe aferrarse un club que no puede gastar ( por límite salarial), un jugador que sólo ha estado al alcance del Mallorca por la inseguridad de los clubes de otro nivel que han preguntado por él, se dice que el Inter, también el Mónaco, y que no lo han incorporado por no saber si está al 100% tras la lesión de rodilla. Es un jugador de enorme proyección, por algo pagó el Chelsea 20 millones de euros en 2015. En la última temporada jugó en la Bundesliga y la LIgue 1 con Shalke (muy poco) y Reims. Un lateral de otro nivel, que sólo ha estado al alcance del Mallorca por las razones ya mencionadas y especialmente por el interés del jugador y de su agente de venir a España.

Fuentes conocedoras del jugador y que le conocen del Chelsea, indican a Deportes Cope Mallorca que "es un jugador impresionante en ataque, que debe aún mejorar algo en defensa, pero con un gran despliegue, y que estuvo muy bien en la reciente Copa de África con Ghana".

Este fichaje tiene una parte negativa, y es que es el titular de Ghana, Lumor el suplente. Una situación que puede repetirse ahora en el Mallorca y que supone un golpe para el hasta ahora lateral zurdo bermellón, y que no estaba desentonando en absoluto para tratarse de su debut en España y en el Mallorca.

Un total de 16 fichajes pero 14 en plantilla, dadas las cesiones de Zlatanovic y Ruiz de Galarreta. Entre los 14 fichajes que están en plantilla hay que incluir dos conocidos que estaban en calidad de cedidos la temporada pasada y que ya son propiedad de Mallorca: Valjent y Budimir.

Es el balance de entradas en este mercado de verano del RCD Mallorca. Del total de fichajes, cinco llegan en calidad de cedidos, son los casos de Fabricio, Rhaman Baba, Lumor, Kubo y Cucho Hernández.

El Mallorca apenas ha gastado en fichajes, desde el punto de vista económico se ha movido muy bien, pero claro, está por ver si deportivamente tantas apuestas alcanzan para dar la talla en Primera. El club no facilita datos económicos, pero ha pagado por las opciones de Valjent y Budimir, por Salibur y por Zlatanovic, el resto llegaban libres o las mencionadas cesiones.

En total el desembolso ronda los cuatro millones de euros, mientras que no ha ingresado por traspasos. Sí cobra de los derechos de Álex Moreno 750 000 euros de los que ingresará en sus arcas 300 000 porque el resto va para Hacienda.

En total además de renovar al técnico Vicente Moreno, ha renovado a 7 jugadores, y siguen 15 de la pasada temporada. Total, 31 movimientos, eso sin contar algunas cesiones de jugadores que han estado con el primer equipo pero tenían dorsal del filial como Pierre y Enzo.