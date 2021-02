Ibiza concede las primeras licencias VTC tras la sentencia del Supremo y pide al Govern que regule el servicio

La institución insular ya ha concedido las primeras 30 licencias VTC avaladas por una sentencia firme del Tribunal Supremo. Ahora el Consell Insular d'Eivissa reclama al Govern de les Illes Balears una mejor regulación del servicio de vehículos de alquiler con conductor (VTC) y que establezca las condiciones de explotación, tal como habilita la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres ( LOTT), ante la concesión a las islas de nuevas licencias VTC.

"Hemos reclamado a la conselleria balear de Movilidad más herramientas legislativas para ordenar el sector del transporte de viajeros en Balears, ya que en Eivissa el Consell Insular ya ha concedido las 30 primeras licencias VTC avaladas por una sentencia firme del Tribunal Supremo", ha explicado el vicepresidente segundo del Consell Insular d'Eivissa y conseller insular de Transportes, Javier Torres.

Además, se ha pedido a la conselleria balear de Movilidad la creación de una mesa de trabajo para dotar este servicio de más mecanismos de control.El vicepresidente segundo del Consell y conseller insular de Transportes también ha recordado que estas 30 licencias no son nuevas autorizaciones administrativas, sino que fueron denegadas a finales de septiembre. La compañía recurrió esta decisión y aportó la documentación pertinente para su obtención.

El Consell retira los recursos ante "una batalla perdida"

Torres apunta a que la tramitación de las licencias VTC es una obligación para las instituciones y que éstas, así como las que pueden concederse próximamente, son consecuencia de las resoluciones judiciales que se están fallando consecuencia del vacío legal que afectó al sector. "El Tribunal Supremo ha dictado multitud de sentencias que dan la razón a las empresas solicitantes durante un período de vacío legal en este asunto y han rechazado los recursos de las administraciones contra ellas", insistió Torres.

Como consecuencia, el departamento insular de Transportes ha retirado los recursos presentados ante el Alto Tribunal. "El Consell Insular d'Eivissa no debe malgastar el dinero del contribuyente en una batalla legal perdida. Por ello, hemos decidido no recurrir más sentencias judiciales que confirman la legalidad de estas peticiones. No es necesario utilizar los tribunales para alargar plazos de unos recursos que sabemos de antemano que no van a prosperar", manifesta Torres, quien puntualiza que las autorizaciones VTC no se conceden automáticamente para obtener una sentencia favorable del Tribunal Supremo. "Los interesados ​​deben cumplir con los requisitos que exige la institución competente, que en este caso es el Consell Insular d'Eivissa", remarcó el vicepresidente segundo.

Por ello, Torres ha insistido en que el Consell Insular d'Eivissa seguirá con la lucha contra el intrusismo y que este año se sumarán al departamento de Transportes tres nuevos agentes.

Finalmente, el vicepresidente del Ejecutivo insular ha señalado que, en las últimas reuniones mantenidas con el Ministerio de Transportes, ha pedido que ponga en marcha una herramienta eficaz para controlar el tiempo de 30 minutos en la reserva de los servicios VTC.