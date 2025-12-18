Los hoteles de Mallorca entregan una donación récord de 100.000 euros para apoyar a los payasos de hospital

La Federación Hotelera de Mallorca (FEHM) ha celebrado un año récord para su campaña ‘Hoteles de Narices’, alcanzando una recaudación histórica de 100.000 euros destinados a la asociación Sonrisa Médica. Así lo ha anunciado María José Aguiló, vicepresidenta de la patronal, quien ha destacado el enorme cariño del sector por esta iniciativa que cumple una década.

Aguiló ha subrayado la labor “impagable” que realizan los payasos de Sonrisa Médica en los hospitales. Su trabajo con los niños enfermos ayuda a que recuperen la alegría y la inocencia que la enfermedad “les roba”, una actuación que ha calificado como “muy necesaria”. En sus diez años de colaboración, la campaña ha logrado recaudar un total de 420.000 euros.

La vicepresidenta ha celebrado la cifra de este año con entusiasmo: “Este año es una donación como las narices, es una donación redonda”. Además, ha señalado que esta contribución es “doblemente enriquecedora”, ya que desde hace un tiempo la labor de los payasos también llega a las personas mayores, a menudo “los grandes olvidados de la sociedad”.

Además del beneficio social, Aguiló ha destacado el efecto positivo que la campaña tiene dentro de los propios establecimientos. La iniciativa ayuda a “hacer equipo” y “se genera una corriente de energía, una corriente positiva, una ilusión y una emoción por parte de los trabajadores para poder hacer esta campaña”, ha explicado.

El compromiso social, en el ADN del sector

La vicepresidenta ha querido dejar claro que la acción social no es una moda para el sector, sino que “forma parte de nuestro ADN”. Un ejemplo es la ‘Operación Kilo’, que en 14 años de colaboración con el club de rotarios ha permitido entregar 223.000 toneladas de alimentos al banco de alimentos. También han colaborado en una recogida para orfanatos en Liberia, donando todo tipo de enseres, muebles y ropa.

El compromiso se extiende a otros colectivos, como los jóvenes, a través de una colaboración con el Teléfono de la Esperanza para hacer frente a las “alarmantes” tasas de suicidio. En el ámbito cultural, la federación mantiene su colaboración más longeva, de 23 años, con el Teatre del Mar, cediendo alojamiento gratuito a unos 700 artistas a lo largo de este tiempo.

Aguiló ha concluido afirmando que estas acciones son “una pequeña muestra” de lo que hace el sector y ha adelantado que ya tienen “un reto muy grande para el año que viene”, porque la ambición es “ir superándonos siempre”.

El presidente de la FEHM, Javier Vich, y la vicepresidenta de Sonrisa Médica y presidenta de la Asociación Balear de la Empresa Familias (Abef), Inés Rotger, han agradecido a las empresas participantes su labor para permitir que la entidad pueda seguir desarrollando su labor en Baleares

"Me siento profundamente orgulloso de representar a un sector tan solidario", ha dicho Vich, quien ha animado a los hoteleros a dar más a conocer esta faceta suya. "Nuestro carácter es de hacer y no decir, de no comunicar, pero son muchísimos los gestos de solidaridad", ha sostenido.

Rotger, por su parte, visiblemente emocionada ha trasladado su "agradecimiento sincero" a la FEHM por su "papel clave a la hora de canalizar el compromiso de los pequeños establecimientos y de las grandes cadenas".

"Cada gesto suma y la unión de fuerzas convierte esta campaña en un éxito compartido. La donación récord de 100.000 euros es un hito que no pertenece a una sola entidad sino a todas las personas y hoteles que han creído y participado en el proyecto", ha manifestado.