Horror en Mallorca: dos ancianos reconocen haber violado a una niña de cinco años

Han aceptado sendas condenas de cinco años y seis meses, el primero, y dos años el segundo

Europa Press

Mallorca - Publicado el

1 min lectura

Dos hombres, de unos 70 y 80 años, respectivamente, han reconocido este lunes haber agredido sexualmente a una niña de cinco años, nieta de la pareja de uno de ellos, y han aceptado sendas condenas de cinco años y seis meses, el primero, y dos años el segundo.

Las partes han alcanzado este lunes un acuerdo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, en virtud del cual los ahora condenados han visto rebajadas las penas inicialmente demandadas, que eran de 12 años para el que fuera pareja de la abuela de la víctima y de diez para el otro hombre.

ATENUANTE

La Sala, en la sentencia adelantada oralmente, ha tenido en cuenta el atenuante de reparación del daño, después de que los dos procesados hayan consignado parte de las responsabilidades civiles reclamadas. El primero ha pagado ya 7.000 de los 20.000 euros que le piden, mientras que el segundo ha abonado 10.000 de 15.000 euros. Se les ha impuesto también orden de alejamiento de la víctima de 20 y 10 años.

Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2015 en un municipio no determinado de Baleares. Según han reconocido, el primero aprovechaba algunas ocasiones en las que la nieta de su pareja sentimental acudía a su domicilio para realizarle tocamientos y en algunos casos introducirle los dedos en los genitales.

El segundo, amigo de la mujer, con la excusa de llevar a la niña a ver sus caballos la tumbó en la parte trasera de su vehículo y la agredió sexualmente. La menor ha sufrido secuelas psicológicas que aún persisten.

