Detenido un hombre en Barcelona tras asaltar a un turista y robarle un reloj valorado en más de 56.000 euros en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un hombre que huyó de Palma a la ciudad condal tras agredir y robar un reloj de alta gama a un turista en el centro de la capital balear.

Según ha informado la Jefatura Superior en nota de prensa, agentes del grupo de Atracos de la Policía Nacional en Palma comenzaron la investigación de un robo con violencia ocurrido el pasado miércoles cerca de la plaza de la Reina de Palma. En ese momento, un individuo abordó a una pareja de turistas con la intención de arrebatarle al hombre un reloj de alta gama.

En la denuncia, el hombre relató que alrededor de las 23:00 horas del miércoles se encontraba junto a su acompañante cerca de la plaza de la Reina cuando, de repente, un joven se abalanzó sobre él por la espalda sujetándole la mano izquierda e intentó arrebatarle el reloj que llevaba en la mano derecha.

Ante la resistencia mostrada por la víctima, el joven comenzó a agredirle, lanzándole puñetazos en la zona dorsal y en la cara. Llegó a alcanzarle el pómulo izquierdo y cayó al suelo. El asaltante siguió agrediéndole con patadas en el pecho y espalda.

En un intento por retener a su agresor, el turista le agarró fuertemente por la ropa y por una mochila que portaba colgada. Finalmente, el ladrón logró zafarse y huir a la carrera con el reloj, valorado en más de 56.000 euros.

Imagen de la Policía nacional

Después de que atendieran al hombre por las heridas que sufrió, la pareja se dirigió a una comisaría de la Policía Nacional para presentar la denuncia correspondiente. La víctima entregó la mochila del supuesto agresor, donde encontraron un teléfono móvil.

Los agentes de la Oficina de Denuncias de la Comisaría Centro de la Policía Nacional realizaron las primeras gestiones y fruto de las pesquisas comprobaron que el presunto autor se disponía a abandonar Palma en un vuelo en dirección a Barcelona. Con esta información, se estableció un dispositivo de localización y detención.

Los policías comprobaron que el presunto autor había embarcado en el vuelo con dirección a la ciudad condal y que había facturado equipaje de mano de forma apresurada tras el robo, supuestamente con la clara intención de huir de la acción policial así como que portaría entre sus pertenencias el reloj sustraído.

DETENCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RELOJ EN BARCELONA

El Grupo de Policía Judicial del aeropuerto de Barcelona fue alertado por el Grupo de Atracos de Palma sobre las gestiones realizadas que permitieron la plena identificación del presunto autor, así como la obtención de indicios y pruebas que lo incriminaban. Ante la inminente llegada del vuelo a Barcelona, se estableció un dispositivo para su localización, identificación y, en su caso, detención.

Agentes de la Policía Nacional en el aeropuerto de Barcelona

Una vez aterrizó en el aeropuerto de Barcelona, agentes de la Policía Nacional establecieron un control de pasajeros y localizaron al presunto autor.

El hombre no portaba entre sus pertenencias el reloj sustraído, por lo que los agentes presumieron que pudiera haberlo ocultado en el interior del avión.

Los agentes subieron al avión y registraron el asiento donde estaba el hombre, logrando encontrar el reloj escondido bajo el asiento.

Al revisar sus pertenencias, los agentes hallaron cinco gorras que, al parecer, fueron usadas en distintos momentos para evitar ser reconocido al cometer el delito, así como un spray de defensa personal, que probablemente tenía la intención de facilitar su escape en caso de resistencia.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia, pasando a disposición judicial en Barcelona.