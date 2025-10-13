Jesús Pérez y Fátima García, ganadores del II Andaluz de Travesía Nocturna en Exteriores

La localidad granadina de Carchuna-Calahonda acogió el II Campeonato Andaluz de Travesía Nocturna en Exteriores, una prueba singular en el calendario deportivo andaluz. El entorno natural elegido para la competición fueron los imponentes acantilados del embarcadero de la playa de Calahonda, lugar que ofreció un escenario inmejorable donde se conjugó belleza paisajística y exigencia técnica.

En este desafiante certamen, el triunfo absoluto correspondió a Jesús Pérez Fernández, del Grupo Espeleología de Villacarrillo (GEV), que empleó un tiempo de 5:54 en completar el recorrido. Le siguieron, muy lejos, con 8:42 y 8:58, los sexitanos del GAEM Juanjo Rivas y Eduardo Jiménez. En féminas venció Fátima García Román, del GEV con una marca de 6:40. En veteranos A y B la victoria correspondió a los sexitanos Juanjo Rivas y Eduardo Jiménez, respectivamente. El evento, organizado por la Federación Andaluza de Espeleología y Descenso de Cañones, contó con el respaldo del Ayuntamiento de Carchuna-Calahonda.

La travesía nocturna es una modalidad que pone a prueba, no solo la resistencia física de los participantes, sino también su capacidad de orientación y habilidad técnica en condiciones de escasa visibilidad. Todo ello bajo el influjo del entorno marino y la oscuridad de la noche. Con sus formaciones rocosas y la proximidad del mar, el paraje de Calahonda se consolidó como un enclave ideal para esta competición, en la que se dieron cita numerosos deportistas llegados de distintos puntos de Andalucía.