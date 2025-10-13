Que le quiten lo bailado al C. E. Europa

Los quioscos de Gracia han experimentado un cierto aumento de ventas en los rotativos deportivos. La afición del C. E. Europa ha bajado a los puestos de venta y se ha hecho con algún diario deportivo donde venga la clasificación del Grupo 2 de Primera RFEF. Y sí, es verdad. El Europa es líder de su grupo de Primera RFEF después de siete jornadas. Resulta tentador para un seguidor escapulado recortar la hoja de periódico y enmarcarla como un souvenir para la historia. Ahora mismo cuatro victorias en siete partidos disputados son ya una carta de presentación a tener en cuenta para un equipo recién ascendido a la categoría y que no está experimentando problemas de adaptación a la división de bronce.

El ejemplo más palpable de lo que es ahora mismo el Europa como equipo es el último partido de liga disputado en Algeciras. El Mirador es uno de los estadios clásicos de la Primera RFEF. Como tantos y tantos estadios de la categoría es un campo "difícil", un escenario propicio para acabar pagando el "peaje" que se les presupone a los equipos que llegan desde abajo a la Primera RFEF. En el minuto 90 el marcador reflejaba un 2-1 favorable a los locales remontando el gol inicial del Europa. Otro equipo hubiera asumido la derrota por novicio. Pero este Europa, ahora mismo, es un depósito lleno de fe. Gol del empate en el minuto 95. Y en el minuto 101 la fe de Adnane le lleva a ejecutar un disparo lejano que se cuela en el marco algecireño para darle la vuelta al partido y encaramarse al liderato.

El Europa es líder de un grupo en el que militan Cartagena, Alcorcón, Nástic, Marbella, Eldense, Ibiza o Real Murcia. Dicho queda. Catorce puntos son el treinta por ciento de los necesarios para la permanencia, resultado que firmarían en el Nou Sardenya en todas las plantas. Los números nunca mienten. Las temporadas en Primera RFEF se pueden hacer largas en las segundas vueltas. Filosofía futbolística pura. Para ese entonces el Europa estará afrontando su éxodo a Can Dragó despojado por normativa del Nou Sardenya por aquello de la exigencia del reglamento de disponer de césped natural. La afición echará de menos estar en casa, en Gracia. Será difícil, que nadie lo dude. Pero lo que no le pueden quitar al Europa es lo alcanzado en la primera quinta parte de la competición. El arranque es prometedor e ilusionante. Las 31 jornadas que quedan van a requerir de la misma fe que le puso Adnane para chutar desde fuera del área en el minuto 101 del Mirador.