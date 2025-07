Esto es lo que ocurre en Palma cuando el sol se esconde en pleno verano

Palma vive una jornada especial que está sorprendiendo tanto a vecinos como a turistas. Un cielo completamente cubierto de nubes ha provocado que el centro de la ciudad se llene de vida, con calles y tiendas que no se veían tan animadas en lo que va de verano.

Desde primera hora, los accesos al centro han estado muy concurridos. Las aceras están llenas de gente paseando, los coches apenas pueden moverse y los aparcamientos están llenos. La razón es que muchas personas han dejado la playa y han decidido aprovechar el día para pasear por la ciudad.

Avenida Jaime III

Con el sol escondido detrás de las nubes, muchas personas han cambiado sus planes de playa por una visita al casco antiguo. Así, han aprovechado para conocer la historia de Palma y, sobre todo, para comprar en las pequeñas tiendas locales.

El inesperado aliado de las pequeñas tiendas en verano

Este día nublado ha sido una buena noticia para muchos comercios, que hasta ahora no estaban teniendo unas rebajas tan buenas como esperaban: "Este año las rebajas han sido un poco más duras, porque no se ha vendido tanto como el año anterior. El tiempo tampoco ha acompañado mucho porque, claro, no se vendían los vestidos de verano...", aseguraba la dueña de una tienda del centro de Palma.

Además, no solo turistas, también vecinos de la isla han salido a disfrutar de la ciudad. "Viene el cliente de toda la vida, el local, el que es fijo todo el año, aunque... También mucho turista, tenemos de todo.", indicaba una de las dependientas de una pequeña zapatería local.

Así que lo que parecía un día gris y aburrido, se ha convertido en una oportunidad para que Palma y sus comercios locales tengan un día lleno de vida. La «Operación Nube» ha demostrado que a veces el clima puede cambiar nuestras rutinas y hacer que disfrutemos la ciudad de otra manera.