El motivo por el que el turismo de Mallorca cambiará para siempre: "He nacido un poco salmón"

Te hablo de los cambios que ha hecho el Consell de Mallorca para abordar el tema del turismo. A partir de ahora dejará de promocionar la isla y se centrará a partir de ahora en la concienciación turística tanto de cara al exterior como en clave local, en favor de un turismo responsable y respetuoso con el territorio.

Así lo ha explicado el conseller de Turismo, Jo Marcial Rodríguez, que con la modificación de estatutos, la fundación elimina la palabra promoción y se centrará a partir de ahora en la concienciación turística:

"Eso había que complementarlo con ese cambio semántico para mí importante y que tiene que ver con que no nos podemos dirigir a nuestra sociedad y a fuera con conceptos de promoción marketiniana al uso elaborada hasta los últimos años. Tenemos que concienciar al que venga y también para eliminar de la idea general de que el turismo es el chivo expiatorio de todos los problemas".

Consell de Mallorca El conseller de Turismo, José Marcial, en la reunión.

Porqué se sigue yendo a ferias de turismo

El conseller asegura que aunque no vayan a fomentar la promoción, a las ferias de turismo tienen que ir porque a partir de ahí pueden mandar su nuevo mensaje:

"Vamos a cambiar el mensaje y vamos a seguir utilizando los canales y la colaboración público-privada, pero tenemos que mandar nuestro mensaje que es el de que tenemos que convivir y por lo tanto tenemos que respetarnos entre todos".

En la línea de concienciación social de la que habla el conseller, ha respondido a la pregunta de si es posible revertir la situación del boom turístico de algunas zonas que han generado redes sociales como Instagram:

"Hay que intentar reducirlo, porque esto es como el alquiler turístico ilegal porque durante un montón de años no se ha hecho absolutamente nada. Hemos mantenido estructuras administrativas incapaces de responder a la realidad de la situación. Yo lo único que le digo a la sociedad es que vamos a intentar mejorarlo, voy a luchar contra el ilegal, voy a generar un modelo de concienciación porque tengo que convencer a la gente, lo que no puede ser es seguir como hasta ahora".

Además asegura que sigue el plan que propuso en 2023 que no es otro que intentar cambiar las cosas con su método y gestión, aunque a veces vaya contracorriente:

"No me estoy separando un milímetro de mi plan, de mi propuesta y de mi método de gestión, voy dando pasos, y yo sé que en algunos casos voy contracorriente, soy consciente, pero bueno, he nacido un poco salmón, tengo que hacerlo, porque no estoy maquillando nada".

Mallorca no tiene un problema turístico

Y recalca que Mallorca no tiene un problema turístico, sino que el problema es mucho más profundo de lo que la gente piensa:

"Mallorca no tiene un problema turístico, Mallorca tiene un problema de madurez social, económica y medioambiental donde la actividad turística como en cualquier otro territorio tiene un impacto. No es el chivo expiatorio aunque sea el mejor amigo del hombre. No es razonable que usemos el turismo para justificar todo el desorden, caos y toda la situación actual".

Según el Consell, uno de los pilares estratégicos es la incorporación de la inteligencia turística y la gobernanza de datos entre los fines fundacionales. Por primera vez, la Fundación gestionará de forma técnica y segura la recopilación, interpretación y uso de datos turísticos. Esto permitirá anticipar tendencias, adaptar políticas públicas y mejorar la competitividad del destino de forma planificada y transparente.