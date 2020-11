El emocionante alegato con el que un glosador mallorquín recuerda que volverá el Dijous Bo

Esta tenía que ser una semana especial para Inca, hoy sería Dimecres Bo, ya estarían instaladas las paradas del mercado, habrían comenzado los actos de Dijous Bo, habría gente por la calle y restaurantes llenos con reservas para esta noche y mañana. Pero nada de eso pasará este año a causa de la pandemia.

Una semana donde para los de Inca cada día era BO. Así lo expresan desde Ca's Sereno que han colgado un vídeo protagonizado por Sion Capçana que glosa un emocionante alegato " tenemos la necesidad de expresar con palabras todo lo que sentimos. Hemos perdido muchas cosas en los últimos meses pero mantenemos el espíritu de lucha intacto. Todos juntos saldremos de ésta y volverán las ferias, los conciertos, las reuniones familiares sin límites... Volverá el Dijous Bo",

Aquí seguiremos, "SIGUI AMB DAVANTAL O MASCARETA" recuerda Ca's Sereno, una empresa familiar que desde 1979 se dedica a la elaboración artesanal de embutidos mallorquines.

Los restaurantes y cellers verán como sus cajas se resienten este año aunque han conseguido llenar con las limitaciones que suponen las restricciones que reducen a 6 los comensales por mesa y con el aforo reducido al 50%. Mañana como cada jueves Inca tendrá su mercado semanal pero nada que ver con las dimensiones y la afluencia de un Dijous Bo donde cada año se dan cita más de 200.000 personas.

En previsión de que muchos ciudadanos acudan a Inca aún sin celebrarse la feria, los cuerpos de seguridad vigilarán que se cumplan las medidas básicas de prevención como el uso de las mascarillas y las distancias de seguridad.

Las autoridads recomiendan que, en caso de hacer alguna reunión social, esta se haga en grupos muy reducidos y entre personas que se relacionan habitualmente.

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, pide «mucha responsabilidad y seny a todos los inquers e inqueres» por lo que solicita a los ciudadanos «que se abstengan de celebrar el Dijous Bo para evitar contagios y una mayor propagación del coronavirus en Inca». Moreno subraya que «no tenemos que olvidar que este año no hay Dijous Bo porque nuestra prioridad es la salud pública».

Fa un any vàrem gaudir de la gran �� Nit de Foc. Aquest any no hem pogut fer-ho per responsabilitat però estem segurs que l'esforç valdrà la pena ♥️ #DijousBoAlCor ♥️ #FiresAlCor@incaciutat@dijousbopic.twitter.com/hCJVRpwBso